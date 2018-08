José Romero Sandoval es el primer postulante registrado para el proceso de elección del nuevo fiscal general. El abogado penalista presentó ayer su documentación ante la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se trata de un profesional de 57 años que ya había postulado en la preselección de autoridades judiciales, llevada adelante en la pasada gestión. “Entre los proyectos que tenemos está... ¡la pena de muerte para los corruptos! Tenemos que tener una patria que sea poderosa”, señaló el abogado.

Romero cobró notoriedad por su propuesta y por ser el primero en inscribirse para la selección a dos semanas de iniciado el registro.

La convocatoria para la elección del nuevo fiscal general incluye 22 condiciones y fija el 26 de este mes como el plazo para presentar documentos, aunque el mismo podría ser ampliado en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando se traten las modificaciones al reglamento para la elección del nuevo fiscal general.

Tras la renuncia de José Alberto Gonzales y la asunción a la presidencia de Milton Barón, hubo cambios en la instancia legislativa, de modo que Adriana Salvatierra asumirá la titularidad de la Comisión Mixta de Justicia Plural, que lleva adelante la elección del fiscal general.

La crítica del candidato

El postulante cuestionó que las actuales autoridades no tengan un grado académico mínimo para administrar el país. “La gente tiene esa esperanza de progresar, de ver la patria grande. Pena de muerte a los corruptos, la justicia no puede depender del Gobierno”, exclamó el aspirante. “La justicia no puede depender del Gobierno, eso es ser dictador”, respondió, tras ser consultado por los periodistas.

Sobre el reglamento

La Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará para modificar el reglamento para la elección del nuevo titular del Ministerio Público. No se aplicará la necesidad de renuncia con tres meses de anticipación en el caso de funcionarios públicos, según anticipó el oficialismo.

Como antecedente, cabe señalar que el reglamento para la selección de postulantes a fiscal general del Estado tiene un artículo que impide que funcionarios públicos se postulen a ese cargo porque no renunciaron con tres meses de anticipación.

El tema generó interpretaciones distintas dentro del MAS, mientras que la oposición considera que hay un ‘candado’ que cierra las puertas a los actuales funcionarios que aspiren al cargo y que al oficialismo solo le queda modificar dicho reglamento si quiere admitir como postulantes a quienes no renunciaron a tiempo.

Para el senador Óscar Ortiz, cuando el reglamento hace referencia a que todos los postulantes deben cumplir el artículo 238, eso “implica que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería interpretar que se debe aplicar la restricción a los postulantes a fiscal general del Estado.