Evo y Mesa se agreden a horas del informe final de Camargo Correa

Un discurso presidencial a las 8:45 en Beni provocó un enfrentamiento verbal entre el jefe de Estado, Evo Morales, y el expresidente Carlos Mesa a escasas horas para conocerse el informe final en la Asamblea Legislativa sobre el caso Lava Jato, referido al supuesto favorecimiento ilícito a la empresa brasileña Camargo Correa para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen Rivero Tórrez.

“Quiero decir desde acá a Carlos Mesa (que) tiene 24 horas para presentar pruebas sobre Evo, o retractarse, si no, tendrá que atenerse a las consecuencias”, disparó Morales apenas iniciado su discurso en la localidad beniana de Ibiato. “Que acuse a Evo metido con Lava Jato, quiero que presente pruebas. Quiero decirles, hermanas y hermanos, desde aquí a Bolivia y al mundo, no soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa”, espetó.

La primera reacción de Mesa fue a través de Twitter. “Respuesta a Morales. He preguntado por qué no se incluye a su Gobierno en la investigación. ¿Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión? Lo que no haré es rebajarme a su lenguaje y sus insultos haciendo acusaciones sin pruebas. No es digno del cargo que ocupa”, refutó.

Por la tarde, en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral, adonde acudió a presentar la alianza electoral FRI - SOL.bo, Mesa afinó la artillería: “Debo decirle al presidente Evo Morales algo muy claro: presidente, no le tengo miedo, voy a seguir actuando como ciudadano, como lo hecho a lo largo de toda mi vida. Y quiero decirle que estoy aquí, junto con el FRI y con Sol.bo, porque vamos a ganar la elección presidencial y porque voy a ir a la Presidencia del país, y porque le vamos a demostrar cómo se gobierna democráticamente, con independencia de poderes, con una acción en la que se respetan los derechos humanos y ciudadanos”, afirmó Mesa.

Antes, Morales le había recordado el supuesto olvido de sus cuentas bancarias en el extranjero y el pago que presuntamente recibió para postularse a la Vicepresidencia por el MNR. Pero en esa ocasión Mesa dijo que Morales se comporta como dictador.

Las declaraciones atizan la prematura campaña electoral, en la que se evidencia un escenario polarizado entre Mesa (que encabeza las encuestas de intención de voto y Morales, que pretende ser candidato a la Presidencia por cuarta vez consecutiva.

El informe

La comisión especial de la Asamblea que investigó el caso Lava Jato presentará hoy el resultado de las averiguaciones realizadas en Brasil y Perú. Según el reporte, también se tomó en cuenta el fallo judicial de EEUU, donde el principal ejecutivo de Obedrecht fue sometido a juicio.

Según este reporte, no hay prueba plena contra Carlos Mesa, pero aun así se decidirá si se envía su caso a la Fiscalía. “La investigación no ha logrado la suficiente convicción para identificar plenamente al receptor CM, dado que cuatro exautoridades del Gobierno de Carlos Mesa, que reportan operaciones inusuales o sospechosas, tienen las iniciales CM, por lo que la comisión decidió aplicar el principio pro homine, que en caso de duda se debe aplicar lo más favorable al investigado”.

En el punto 8 de las conclusiones se señala que encontraron “movimientos inusuales y sospechosos de dinero en las cuentas bancarias” de Mesa y otras ocho personas detalladas. El informe recomienda remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para que “profundice” la investigación.

Los nombres

De los 179 funcionarios investigados, la comisión consideró que 22 de ellos coincidieron en viajes con los ejecutivos de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley y Jorge Simones Barata, acusados y detenidos en Brasil por corrupción.

En el grupo de investigados están Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez, Horst Grebe, Patricia Ballivián, Carlos Navarro, Mario Moreno Viruez, Freddy Vargas Chocala, Ramiro Heredia Mendívil, Luis Carlos Gemio, Luis Landívar Pereira, Sergio Antezana, Andrés Castro Kukoc, Jorge Peredo Flores, Álvaro Ríos Roca, Carlos Morales Landívar, Carlos Alarcón Mondonio, Carlos Romero Mallea, René García Palao, Rodrigo Castro y Jaime Dunn. Tres fallecidos cierran esta nómina, José Antonio Galindo, Jorge Urquidi y José María Bakovic.

De esas 22 personas, deben pasar a la Fiscalía Carlos Morales Landívar, Carlos Mesa, Carlos Alarcón Mondonio, Luis Carlos Gemio, Carlos Romero Mallea, Luis Landívar Pereira, Jorge Peredo Flores y Mario Moreno Viruez.

El expresidente Carlos Mesa remitió una carta al vicepresidente en la que solicitó hacer uso de la palabra para explicar a los legisladores su caso y defenderse ante la acusación que le hacen. Pero el presidente del Senado, Milton Barón, dijo que el debate corresponde a los legisladores.

Los oficialistas afirman que el informe es contundente pero no mencionan que no encontraron prueba plena. La sesión comienza a las 09.00.