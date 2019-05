Evo y Mesa chocan a días del inicio de la campaña electoral

En las últimas semanas el 'tira y afloja' entre el gobierno del MAS y el candidato a la presidencia Carlos Mesa ha subido de nivel. Esto, luego de que el primero relacionara al segundo con el excoronel Gonzalo Medina, vinculado con el narcotráfico, por la venta de un departamento y luego, acusara a su familia de evasión de impuestos. Mesa se defiende y califica la 'movida' del MAS de "calumnia cobarde". A continuación, hacemos una cronología del choque entre ambos frentes que, según encuestas, son los favoritos en la intención del voto para las elecciones de octubre.

Mesa fue arrastrado al ojo del huracán que provocó el caso del excoronel Medina en la Policía y una serie de instituciones públicas, luego de que la diputada masista Susana Rivero -que investiga los nexos de Odebrecht y Lava Jato en Bolivia- publicara unos documentos donde aparece el nombre de Medina, en 2009, como depositario de $us 30.000 a una cuenta del expresidente.

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) justificó que ese dinero era producto de una venta de un inmueble de su padre; sin embargo, el entorno del MAS criticó a Mesa porque dio diferentes cifras sobre la venta del departamento: comenzó con $us 30.000, luego bajó a $us 19.000 y finalmente dijo que fue por $us 55.000, pero que se anotó el valor catastral.

El ministro de Comunicación, Manuel Canela, fue el que aseguró que en 2009, el valor catastral de ese departamento era de $us 29.000. Esta situación llevó a que el mismo Evo Morales acusara este jueves a la familia del exmandatario de "evasora de impuestos" .

Cabe recordar que hace casi una semana, Carlos Alarcón, abogado de Mesa, admitió que los herederos pagarían la deuda impositiva de esa transacción. Para el actual presidente de Bolivia y también líder cocalero, esta es una muestra clara de la comisión de este delito. “Está totalmente demostrado que evadió impuestos”, afirmó.

A lo dicho por el presidente Morales le siguió un comunicado del Senado que, en un parte, se lee: "Esperamos que los referidos herederos puedan revisar las liquidaciones y pagos realizados en relación a la herencia de sus señores padres y honrando su memora puedan reparar la evasión cometida por el Estudio Jurídico Alarcón & Verástegui".

Mesa respondió en su cuenta de Twitter. Atribuyó las acusaciones a una "calumnia cobarde" que pretende desviar la atención del escándalo por narcovínculos en la Policía Boliviana, reivindicando la memoria y el aporte al país de sus progenitores.

@evoespueblo , paralizado por la evidencia abrumadora de la penetraciòn del narcotráfico en su gobierno y la policía, ofende a mi familia y a la memoria de mis padres y su compromiso con Bolivia de manera canallesca. No admito su cobarde calumnia y lo desmiento categóricamente. — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 9 de mayo de 2019

"Evo Morales, paralizado por la evidencia abrumadora de la penetración del narcotráfico en su Gobierno y la Policía, ofende a mi familia y a la memoria de mis padres y su compromiso con Bolivia de manera canallesca. No admito su cobarde calumnia y lo desmiento categóricamente" (sic), escribió el exjefe de Estado.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Víctor Borda, también dio su opinión sobre el tema. "A veces, cuando no hay argumentos creíbles, se apela a difamar a las personas (...). Yo solo le quiero recordar que él fue quien de manera cobarde renunció a ser presidente de Bolivia", sostuvo.

