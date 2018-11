Evo y Álvaro faltan a la sesión de honor de Potosí para evitar insultos

Evo Morales y Álvaro García no acudieron a la sesión de honor por el aniversario de Potosí, debido a que prefieren evitar que grupos que "insultan" empañen ese acto oficial, tras un incidente registrado esta jornada en la que un albañil le gritó 'Bolivia dijo No' y fue arrestado.

"No vamos a estar en la sesión de honor, no queremos dar el pretexto a esa gente antipotosina de que insulte. Nosotros trabajamos por Potosí, no somos garganta", afirmó esta jornada el vicepresidente, tras destacar que el Gobierno central invirtió 3.200 millones de dólares en esa región del país durante esta gestión.

Esta jornada, tras la recepción de proyectos para el programa 'Mi Agua', un joven albañil intentó acercarse al primer mandatario para exigirle que respete los resultados del 21F y fue detenido por el cuerpo de seguridad. Ahora permanece en celdas policiales.

"Hoy otra vez otros grupos de parlamentarios gritan y gritan, porque no producen nada y no hicieron nada por Potosí y van a querer molestar al vicepresidente o al presidente. No molestan al presidente, sino molestan a la población y la insultan", deploró la segunda autoridad nacional.

Cabe recordar que durante los actos oficiales por el 6 de agosto, que esta gestión se realizaron en Potosí, existieron grupos del 'Bolivia dijo No que incomodaron al jefe de Estado, al grado de tener que acortar su discurso.

Por su parte, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anticipó que mañana protagonizará protestas durante los actos centrales por el 10 de noviembre. Afirman que no están atemorizados tras el arresto del joven y desafían a la Policía a detenerlos.