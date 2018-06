Evo va a su tercera apertura del Mundial en medio de una seguidilla de críticas al gasto

Casi en coincidencia con el inicio del Mundial Rusia 2018, el presidente Evo Morales tomará hoy su avión a Moscú en medio de virulentas críticas en su contra por los gastos de recursos públicos que ese viaje supondrá para el erario nacional. No niega sus intenciones de ir a la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, pero ha dicho que traerá $us 1.000 millones de inversión para el país en la que se convertirá en tercera vez consecutiva que asiste al inicio de esta cita deportiva: ya ocurrió en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014; el jueves estará en Moscú y luego seguirá viaje a La Haya y a China. La oposición denuncia “despilfarro”, pero el Gobierno cree que los gastos se cubrirán con la plata que traiga.

Esta vez, el propio presidente Morales salió al paso de las críticas: “Están diciendo que gastaré un millón, dos millones de bolivianos. Saben hermanos, en Rusia vamos a firmar una inversión de mil millones de dólares para el tema hidrocarburos. De Rusia me voy a China y firmaremos acuerdos para exportar café, soya, quinua y otros productos más”, se justificó él la semana pasada, sin explicar más detalles.



Ayer la ministra de Comunicación, Gísela López, se comprometió con EL DEBER a compartir la agenda de la gira presidencial al menos con una lista de citas acordadas, de modo que se verían a qué acuerdos llegaría y el rédito que obtendría el país con esta incursión del presidente. Pidió que se la llame a su teléfono una hora más tarde, pero ya no contestó su celular y la información quedó pendiente.

Según el jefe de UN, Samuel Doria Medina, que hizo un cálculo de costos no oficial, el presidente gastará en su viaje a Rusia alrededor de $us 340.000 (Bs 2.366.400) de fondos públicos. “Deje de pensar en lujos y de despilfarrar el dinero que necesitamos para educación y salud”, fustigó el opositor al mandatario.

El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas también fue crítico con el viaje. “Es un acto de irresponsabilidad porque no hay la urgencia que el Gobierno dice para ese viaje, en realidad es una excusa para ir al Mundial. Lo mismo pasó con Sudáfrica y Brasil, dijo que iba a tener reuniones, pero al final no ha pasado nada”.

En 2010, el Gobierno anunció una reunión con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, pero al final fue recibido por el vicepresidente, Kgalema Motlanthe. Un comunicado del Gobierno de ese país informó que el mandatario boliviano habló con la autoridad con la que se reunió brevemente “de la necesidad de estrechar los lazos bilaterales y las relaciones comerciales entre los dos países”.

Luego, en el caso de Copa del Mundo que se organizó en Brasil, cuatro años después, el presidente fue invitado junto a otros mandatarios de la región por la presidenta Dilma Roussef.

Compartió el palco con sus colegas y retornó inmediatamente junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para ver detalles de la cumbre del G-77 más China, realizada en Bolivia.

El expresidente Jaime Paz no quedó al margen de las críticas, pero dirigió su criterio hacia el apoyo presidencial al deporte. “Presidente Morales, ¿nos puede decir por qué usted está en Moscú y no la selección boliviana de fútbol? Para el Mundial del 1994 lo hicimos con dos años de esfuerzo, mística y poca plata. Usted tuvo 12 años y mucha plata. Ya es tarde, presidente, se le acabó el tiempo”, publicó en Twitter.

Juventudes de UN ofrecieron de regalo a Morales un ‘kit’ para que siga el Mundial por televisión, de modo que se quede a trabajar y no gaste la plata del pueblo en su entretenimiento privado. “Queremos que vea el mundial por TV: le regalamos una pelota para que intente hacer sus jugadas favoritas, un vaso para su bebida y un cojín, para que esté cómodo”, dijo irónico Mauricio Aranda, dirigente de UN.

La agenda

El canciller Fernando Huanacuni detalló que el 13 y el 14 de junio el presidente estará en Moscú y se reunirá con su homólogo Vladimir Putin.

“Entramos a niveles profundos de relación bilateral con ese país a través de acuerdos importantes que anunciarán los presidentes”, tras su reunión que se realizará el mismo jueves. Pero el canciller evitó dar detalles de los acuerdos de los que habló.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el embajador ruso lo visitó y manifestó interés en el proyecto del tren bioceánico y por ello, dentro de la agenda de la visita, aseguró que Morales le ofrecerá a Putin la chance de que ese país participe. Dijo que Rusia tiene experiencia con la tecnología necesaria.



El diputado del MAS Franklin Flores felicitó a Evo Morales por “constituirse en un referente político regional, continental y mundial” y por recibir la invitación de Putin, “uno de los presidentes de una potencia mundial, como es Rusia”. Huanacuni explicó que el 16 y el 17 de junio se realizará otra reunión “muy importante sobre el tema marítimo y del Silala con el equipo técnico nacional e internacional” en La Haya (Holanda) y dijo que estos encuentros serán encabezados por el presidente. “El objetivo es preparar nuestra respuesta por el tema de manantial, hemos trabajado los argumentos jurídicos, que surgen de los estudios técnicos realizados”, argumentó.



Luego complementó que el 19 y el 20, en China, la delegación llegará a Beijing (China) para una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, en busca de “acuerdos importantes en el nivel de la asociación estratégica que se lleva adelante, también en acuerdos comerciales importantes”. Otra vez Huanacuni dijo que los detalles los darán los dos presidentes.

En la jornada

95 sueldos mínimos anuales

Con los $us 340 mil de gasto calculados por Doria Medina, el Gobierno podría pagar 12 sueldos de 95 personas que perciben el salario mínimo, pero el Ejecutivo replica que compensará ese gasto porque traerá a cambio mil millones de inversión, pero no lo sustenta.

Apoyo

El diputado Flores lamentó que la oposición genere especulación sobre la presencia de Morales en Rusia, cuando se inaugurará el Mundial de Fútbol.