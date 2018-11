Evo solicita al G-20 no obviar las causas estructurales de la crisis

Asegura que el mundo vive una "crisis sin precedentes" y aboga para que se asuman acciones. El presidente Evo Morales emitió hoy un mensaje al G-20 para que logre conclusiones "pensando en la vida, en la humanidad y en las nuevas generaciones".

El jefe de Estado, desde Cochabamba, solicitó que el foro de países, que se reúne ahora en Argentina, "encare los grandes problemas que enfrenta la familia humana y la vida en el planeta, entre ellos las amenazas contra el sistema multilateral, la desigualdad, la pobreza y el cambio climático".

Morales aprovechó para condenar nuevamente a la administración de Estados Unidos (EEUU), país que a su juicio "asume acciones contra el sistema multilateral, ese país se ha alejado del Acuerdo de París, de las negociaciones del pacto global sobre migraciones, del Consejo de Derechos Humanos y del acuerdo nuclear con Irán".

"Sería una lamentable omisión no discutir las causas estructurales de la pobreza, que esta no es por la falta de recursos sino es resultado de la mala distribución y la concentración de la riqueza en pocas manos, sin la redistribución de la riqueza no habrá una efectiva lucha contra la pobreza", agregó el primer mandatario.

Enfatizó que el capitalismo es un "sistema generador de pobreza, de guerras, de desigualdades y de destrucción de la Madre Tierra", razón por la que demandó una profunda reflexión a los jefes de Estado de los 19 países de todos los continentes y a la representación adicional por la Unión Europea, que se reúnen en Buenos Aires.