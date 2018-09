Evo sobre la Miss Bolivia 2017: la juventud es la fuerza de renovación

El presidente Evo Morales celebró la inscripción de la Miss Bolivia 2017, Gleisy Vera Noguer Hassen, como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseguró que los jóvenes abrirán nuevos rumbos del proceso revolucionario.

“Saludamos a la hermana Gleisy Noguer, Miss Bolivia 2017, que se inscribió como militante del MAS-IPSP. La juventud es la fuerza de renovación y esperanza que abrirá nuevos rumbos para el proceso revolucionario más importante de la historia. La nueva Bolivia es de los jóvenes”, expresó Morales, mediante su cuenta en Twitter.

La modelo pandina se sumó al partido oficialista para participar en las elecciones primarias de los binomios presidenciales, previstas para el 27 de enero de 2019, y generó una ola de críticas en las redes sociales.

Aseguró que sus críticos la están “destruyendo” sin conocer el verdadero motivo de su decisión y aclaró: “No seré candidata, no me ofrecieron nada y no me vendí”.