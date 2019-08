Evo sobre Mesa: 'Nos damos cuenta que no es un ser humano íntegro'

"Todos nos damos cuenta que no es un ser humano transparente, menos íntegro", afirmó la mañana de este martes el presidente Evo Morales sobre uno de sus contrincantes, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC).

La máxima autoridad nacional sostuvo que "no tiene nada que opinar" sobre el exmandatario, sin embargo, agregó que llega a esa conclusión al escuchar los cuestionamientos que se difunden en medios de comunicación. "El pueblo opinará, conocerá a Carlos Mesa", acotó.

El jefe de Estado volvió a rechazar un debate con el opositor. "Si quiere debatir, que vaya a debatir con el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que está pidiendo debate, que está pidiendo que aclare", dijo, en referencia a las denuncias de un supuesto cobro de más de 800.000 dólares para ser candidato del MNR en 2002.

Conferencia de prensa del mandatario:

Ayer el expresidente se presentó ante la Fiscalía para declarar y afirmó que existen siete procesos en su contra, tres iniciados desde que anunció su candidatura. Explicó que no responderá a "especulaciones" y ratificó que es centro de un ataque coordinado entre el MAS, el gonismo y Bolivia Dice No.

Mientras que Morales reiteró que Mesa le pidió una reunión en 2012 o 2013, para que sea designado como embajador nacional ante la Unesco. "Se aceptó, estaba todo listo, pero luego retrocedió, dijo que no iba a ir, después vino a la residencia para hablar de la OEA otra temporada", comentó.

El presidente enfatizó que ningún candidato de la oposición logrará llevarlo a segunda vuelta, afirmando que los resultados de las encuestas no dicen toda la verdad. "En cada encuesta la suma de los opositores no alcanza, respetamos, ustedes saben que las encuestas son en las ciudades, en los cascos viejos, donde no nos quieren mucho, pero respetamos, nuestra fuerza está en el área rural, a esto debe ser estas encuestas, respetamos, con mucha humildad y esfuerzo seguiremos trabajando", explicó.

