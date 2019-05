"He leído en algunos medios que el excoronel Gonzalo Medina declaró que fue mi abogado. Nunca contraté sus servicios como abogado" (sic), respondió hoy el presidente Evo Morales en su cuenta en Twitter.

El primer mandatario niega vínculo alguno con el exdirector de la Felcc en Santa Cruz, que es investigado por nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro, contra quien pesa un pedido de extradición de Brasil.

“He trabajado insistentemente, he sido director jurídico del Comando General de la Policía y catedrático por 18 años. He sido oficial intachable, he sido abogado del presidente Evo Morales, del ministro, he sido abogado del presidente Rodríguez Veltzé. Me arrepiento de condecorar a un delincuente, por eso estoy siendo destituido con ignominia”, se lee en parte de la declaración que el excoronel, a la que accedió EL DEBER.

El exoficial compareció la noche del 24 de abril por la noche en la audiencia de casi 8 horas, en la que la jueza cautelar Ana Gloria Rojas determinó su detención preventiva, misma que se cumple en celdas de la propia Felcc.

En aquella ocasión la Fiscalía lo acusó de la comisión de delitos relacionados con sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, al igual que al capitán Fernando Moreira, que trabajaba con Medina.

Tuit del primer mandatario:

He leído en algunos medios que el excoronel Gonzalo Medina declaró que fue mi abogado. Nunca contraté sus servicios como abogado. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 6 de mayo de 2019

Conoce más sobre el tema: