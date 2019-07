El presidente Evo Morales cerró nuevamente cualquier intención de debate con un candidato opositor. El mandatario detalló que debate como pueblo con todos los sectores sociales y así -como en pasados procesos electorales- descartó una discusión de propuestas con sus rivales. El primero en reaccionar fue Carlos Mesa, quien dijo que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene un “espíritu autoritario”.

Morales estuvo ayer temprano en la localidad de Viacha, cerca de la ciudad de El Alto. Participó de un acto de entrega de tractores y equipo agrícola a los municipios del departamento de La Paz. En su discurso, el jefe de Estado terminó con cualquier intención de debate electoral.

“Quieren debatir con el Evo, aquí nosotros debatimos como pueblo nuestros programas, todos los sectores sociales, hasta empresarios, un programa de desarrollo, un programa para cambiar Bolivia”, detalló Morales.

El mandatario acotó que su “programa se debate cada día, programa, proyectos y planes. No es que el programa y planes se debaten para las elecciones. Claro, los partidos tradicionales de la derecha solo se recuerdan de programas cuando llegan las elecciones”.

Fue Carlos Mesa, presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC), quien retó a Evo Morales a un debate. Esa intención le costó varias críticas y ahora su desafío quedó en nada tras el discurso del líder oficialista.

“Evo Morales: el debate que usted rehúye, refleja su espíritu autoritario. No debate con el pueblo quien le da la espalda al 21-F y quien cree que debatir es dar discursos a audiencias pasivas. Lo invito a un debate de ideas y de futuro, de cara al pueblo”, escribió Mesa en su cuenta Twitter.

En el referendo del 21 de febrero de 2016 ganó el No a la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Sin embargo, la Sentencia Constitucional 084/2017 habilitó al binomio oficialista a la reelección indefinida, misma es rechazada por diferentes sectores que defiende el 21-F.

Sigue en mesa la propuesta

Aún así, Mesa dejó plantada su invitación al debate. “Lo invito a un debate de ideas y de futuro, de cara al pueblo”, prolongó el desafío, mientras en el MAS esa postura fue descartada.

El diputado David Ramos manifestó que Carlos Mesa cambia de discurso e “improvisa” de acuerdo al departamento donde encuentra. Sentenció que “no hay nada que debatir” con un candidato presidencial que tiene esas contradicciones.

“¿Qué se puede debatir con un candidato que, lamentablemente, en todo este tiempo ha estado sumido en un rosario de contradicciones, de confusiones e improvisaciones? Eso no es serio, no le da ninguna garantía al país, no le da estabilidad política, democrática, social, mucho menos económica”, remató Ramos.

Mientras, el ministro de Comunicación observó una posición ambigua en las propuestas de Mesa. Puso como ejemplo el tema de Incahuasi, el cual el candidato puso en el tapate dos posiciones: una en Chuquisaca y otra en Santa Cruz.

“Primero De Mesa tiene que ordenarse, si va a un debate en Chuquisaca, ¿ratificará su pedido de un estudio por Incahuasi? Y si debate en Santa Cruz, ¿negará esa posibilidad?”, manifestó el ministro Canelas.

El asambleísta departamental Edwin Herrera, miembro de Comunidad Ciudadana y militante de Soberanía y Libertad, partido del alcalde Luis Revilla, respondió que sería fructífero que los dos principales candidatos digan a la población sus propuestas para el futuro de sus familias. Dijo que el rechazo del MAS al debate significa que el oficialismo le tiene miedo a la democracia.

“La esencia de la Democracia es contrastar propuestas, planteamientos que tienen unos y otros sobre el futuro de los bolivianos y bolivianas. El MAS cacareaba que la oposición no tenía planes para el país, pero ahora se le está desafiando a debatir sobre propuestas”, remarcó Herrera.

En la parte de la oposición la invitación al debate sigue, aunque saben que no habrá una discusión de propuestas. El diputado Wilson Santamaría, aliado de la alianza Bolivia Dice No, lamentó que Morales haya sentenciado una posibilidad de debate. El legislador consideró que el MAS “huye” del debate porque no sabe justificar que tienen un binomio electoral “ilegal”.

“El MAS tiene candidatos ilegales. Evo Morales y Álvaro García fueron rechazados en un referendo, pero sus amigos en el Tribunal Constitucional los habilitaron pese a la decisión del soberano. Eso no pueden explicar, esa es la realidad que no quieren enfrentar”, aseguró Santamaría.

El presidenciable de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, había retado tanto Evo Morales como a Carlos Mesa a un debate para interponer sus propuestas para el electorado. “Llevo 13 años desafiando a (Evo) Morales a debatir sobre ese tema (corrupción). Ahora que el señor (Carlos) Mesa quiere sumarse al debate, debatamos los tres. Siempre he dicho que para ser presidente hay que tener las cuentas claras y las manos limpias, veamos quién las tiene”, desafió el postulante.

Por su parte, el candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, cree que Morales huye del debate por los hechos de corrupción que enfrenta. El político está abierto a debatir propuestas con cualquier candidato.

Panorama caliente

“Un debate es un acto que aporta a la democracia. Un debate sirve para que la población conozca las propuestas de un candidato. Entonces, el MAS huye del debate por los grandes hechos de corrupción que ensució este Gobierno; por el crecimiento del narcotráfico, que está cobrando muchas vidas; por el despilfarro de recursos, que ahora son utilizados para su campaña; y porque sus candidatos son ‘truchos’, sus candidatos violaron el voto del pueblo”, resaltó Cárdenas.

El panorama electoral se calienta día que pasa. El ministro Canelas, en una entrevista con la agencia ANF, aseguró que los resultados de las elecciones del 20 de octubre serán respetados, aunque remarcó que lo que está en duda es que los opositores los acepten, ante las advertencias que lanzaron.

“Nosotros vamos a cumplir los resultados de las elecciones. Nuestro argumento es que el referéndum buscaba la modificación de un artículo de la Constitución Política del Estado que no se ha modificado, de ahí exploramos la vía constitucional, sabemos que no le ha gustado a todo el mundo, pero es una vía legal permitida, el constitucional como dice Almagro como dice en Nicaragua y Costa Rica, nosotros aceptamos los resultados de las elecciones”, afirmó Canelas.

La autoridad también señaló que su ministerio no utiliza dinero público para la campaña.