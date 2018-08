Evo 'segurísimo' del doble aguinaldo para este año

Ratifica su confianza sobre el pago del beneficio en esta gestión. El presidente Evo Morales dijo hoy que está "segurísimo" del pago del doble aguinaldo este año. Resalta los logros económicos alcanzados durante su administración.

"Hermano alcalde, hermano gobernador, hay que estar preparado; yo estoy casi segurísimo, este año va a haber doble aguinaldo para todos los funcionarios que tenemos, Fuerzas Armadas, Policía", afirmó durante un acto en Sacaba, Cochabamba.

Conoce más: Evo insta cuidar la economía y se abre a debatir el doble aguinaldo

La máxima autoridad nacional contó el asombro por parte de otras autoridades de la región al comentarles el ritmo de crecimiento que alcanza el país. En los últimos días estuvo en Paraguay y Colombia.

"Yo estaba participando estos días en la transmisión de mando en Colombia y en Paraguay, lo primero que me preguntan los presidentes de Centro América, de Sudamérica ¿Evo, cuánto es el crecimiento económico? Está confirmado el primer trimestre de este año 4.4 por ciento de crecimiento económico. Se sorprenden, me dicen ¿qué has hecho para eso, qué están haciendo para eso? Yo solo he dicho, recuperar, nacionalizar nuestros recursos naturales y invertir esa plata, esa plata vuelva al pueblo, transferencias, inversiones en obras o rentas, o bonos", explicó el jefe de Estado.

Lea también: “El empresariado del país busca deslegitimar nuestros números”

Incluso reveló cómo antes "el peso boliviano no era querido ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Yacuiba, ni en fronteras; ahora en la frontera Argentina - Bolivia el lado argentino el peso boliviano ya manda. Hay argentinos que se ahorran en el peso boliviano, que en el peso argentino, que en dólares".

Pidió también mejorar la agenda 20-25. "Compañero dirigente decía que estamos revisando el plan 2025, hay que revisar, hay que mejorar, hay nuevas reivindicaciones, hay nuevas aspiraciones especialmente en las nuevas generaciones, a eso cómo adecuarnos, cómo adecuar nuestros programas".