Cerca del mediodía de este sábado se dio inicio al acto de proclamación del presidente Evo Morales como candidato del MAS a presidente del país, con miras a las elecciones del 20 de octubre. El evento, que concentró a gran cantidad de personas, se realizó en la pista del Aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba.

Hasta el trópico cochabambino llegaron personas de diferentes regiones del país. El mandatario ingresó al lugar a bordo de una motocicleta, conducida por el vicepresidente Álvaro García Linera.

En su dircuso, el mandatario explicó que requiere de cinco años más para completar con las obras que inició en su gestión y continuar industrializando el país. "¿Por qué cinco años más? Para terminar nuestras grandes obras, nos sentimos con fuerza, tenemos autoestima. Con estas concentraciones nos dan energía, para garantizar la liberación de Bolivia para siempre…", manifestó, según la transmisión en directo del canal estatal Bolivia TV.

Morales también pidió a la gente, sea o no masista, que piense en el futuro del país a la hora de emitir su voto. "Nunca los hemos abandonado, no los vamos a abandonar, no me abandonen, hermanos", expresó.

Centenares de miles de bolivianas y bolivianos caminan unidos, junto a sus familias, hijas e hijos, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, rumbo a la concentración política más grande de la historia de #Bolivia. Nuestro pueblo marcha unido y fortalecido hacia la victoria. pic.twitter.com/NTfkEJaRck — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 18 de mayo de 2019

Al inicio de su intervención, la autoridad agradeció por la asistencia y luego continúo criticando una serie de actividades cumplidas por funcionarios militares de EEUU en actividades antidrogas en Chimoré, durante años anteriores. “Estamos concentrados en un centro de opresión, dominación. La base militar (EEUU) estaba aquí para dominar Bolivia”, reprochó.

La primera autoridad del país estimó que más de un millón de personas se concentraron en la pista del aeropuerto de Chimoré para el acto de proclamación y inicio de campaña electoral del partido en gobierno.