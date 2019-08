Evo se abre a la ayuda internacional y gestiona la colaboración externa

El presidente Evo Morales aseguró esta mañana que Bolivia está abierta a la ayuda internacional, en ese sentido instruyó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa iniciar las gestiones para concretar la colaboración para apagar los incendios forestales en la Chiquitania.

La reacción del jefe de Estado se da después de una protesta registrada anoche en Roboré en la que pedían a los ministros que acepten la ayuda internacional. De igual forma, la Gobernación de Santa Cruz replicó el pedido que fue amplificado en las redes sociales.

Morales dijo que se ha enterado por la prensa que Argentina ha manifestado su ayuda para apagar el incendio en la Chiquitania, explicó que, pese a que no se ha comunicado con el mandatario argentino, Mauricio Macri, el Gobierno no prohibirá la colaboración internacional.

“Por medios de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar, totalmente abierto, nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, aunque no me comuniqué con el presidente Macri, también el presidente de Perú está dispuesto a cooperar, he dado tarea al Ministerio de Defensa y a la Cancillería para comunicarse y ver en qué medida nos pueden cooperar para apagar estos incendios que siguen apareciendo en la Chiquitania”, agregó.

Estamos coordinando el apoyo internacional de otros Estados, organismos y privados para luchar contra el incendio. Estos días hemos conversado con varios Presidentes y con organismos como la CAF. Les agradecemos a nombre de todo el pueblo boliviano. #UnidadEnLaAdversidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 25, 2019

Por otra parte, anunció que la CAF se ha comprometido en donar cerca de medio millón de dólares para destinarlos a las tareas de lucha contra el fuego. De igual forma, informó que están contratando tres avionetas fumigadores que se sumarán a la flota de aeronaves que vienen operando desde hace días en la Chiquitania.

La emergencia que atraviesa el país por los incendios motivó al presidente a suspender su campaña electoral con miras a las elecciones de octubre, ya que en la conferencia de prensa ofrecida por Morales desde Cochabamba, aseguró que han decidido suspender su campaña por una semana.

“Después de reflexionar con ministros, con el vicepresidente y con las organizaciones sociales, decidimos suspender por lo menos por una semana la campaña electoral. Evo y Álvaro suspenderá la campaña electoral para dedicarnos a cuidar la Chiquitania y la Amazonía Boliviana”, acotó.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que se coordinará con las embajadas de los países que están ofreciendo ayuda de equipos (para controlar el fuego), con el objetivo de determinar si los mismos se pueden adecuar en las operaciones en la Chiquitania.

"El objetivo es apagar las llamas del fuego con lo que se tenga que tener, si hay algún país que nos quiera brindar algún equipamiento adicional, con gusto lo vamos a recibir", dijo Zavaleta.

