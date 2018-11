Evo: "Por culpa de la guerra digital podemos perder las elecciones "

Tal parece que la ayuda que solicitó a China no surtió efecto. El presidente Evo Morales aún considera que la "guerra digital" es uno de los escollos que tendrá que superar para mantenerse en el poder. Hoy afirmó que ese factor podría causar una derrota en las elecciones de 2019.

"La mentira es nuestro gran problema, mentiras y mentiras, que mentira más no se inventarán (…). Otro problema es la guerra digital, tenemos que prepararnos, por culpa de la guerra digital podemos perder", dijo el primer mandatario en la inauguración del ampliado nacional del pacto de unidad en instalaciones de UNASUR, en Cochabamba.

Morales, además se molestó cuando la multitud coreó su nombre y pidió que se grite "pueblo", reiterando que sin la unidad de las organizaciones sociales nada sería posible. También alertó sobre la injerencia de partidos de derecha de Brasil y Chile, tal como lo hizo hace algunas semanas tras conocerse la victoria de Jair Bolsonaro.

"Nuestros antepasados siempre buscaron la unidad, eso está en la historia, tanta resistencia ante la invasión. ¿Qué descubrimiento de América? Fue un saqueo de los españoles", reflexionó el jefe de Estado, anticipando que Bolivia continuará exportando políticas sociales al mundo.

Evo también mostró su enfado ante la existencia de algunos grupos en el oficialismo que ya se sienten ganadores y alistan candidaturas para alcaldías o gobernaciones en las posteriores elecciones subnacionales. Dijo que si les va mal en las primarias y en las generales de 2019, sus aspiraciones podrían estar en riesgo.

"El cargo busca, al cargo no se busca, esa es mi experiencia personal (...) No hagan eso (anticipar candidaturas), aquí estamos por la patria, no por cargos, no por la plata", enfatizando que el MAS es la mayor agrupación política en la historia del país.