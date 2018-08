Evo: "Los que se oponen a ley contra la mentira son mentirosos confesos"

El presidente Evo Morales, ratificó este viernes, su deseo de que se apruebe una ley contra la mentira y criticó a los sectores que se oponen a ella, llamándolos “mentirosos confesos”.

“Anteayer, he escuchando tantas mentiras, dije que íbamos a hacer una ley para no mentir. Eso significa recuperar los valores, nuestra ética y principios. Pero algunos me respondieron. Los que dicen ‘no’ a esta ley, quiere decir que esos tipos, esos señores, son confesos mentirosos

¿Cómo podemos rechazar una Ley contra la Mentira? El que no miente, estará feliz que haya, pero el que miente, tiene miedo”, manifestó la Primera Autoridad.

El Mandatario realizó estas declaraciones durante la entrega del tramo Monteagudo-Muyupampa en el departamento de Chuquisaca.

Más adelante, Morales explicó que esta normativa propuesta, sería una forma de reglamentar la Constitución Política del Estado donde se establece los principios del Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo).

Además, pidió que en las escuelas se impartan estos valores y principios de honestidad y transparencia.

El jueves, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), rechazó la propuesta del presidente Evo Morales, de implementar en el país la ley contra la mentira, porque limitaría la libertad de expresión y las garantías constitucionales orientadas a proteger el trabajo independiente de periodistas y medios.

El presidente Morales, durante un discurso pronunciado en la ciudad de Sucre, había propuesto por primera vez esa norma, que estaría dirigida a autoridades del sector público y a medios de comunicación.