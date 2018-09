El presidente Evo Morales invitó este lunes a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a encontrar un mecanismo de solución a la demanda marítima boliviana honrando los valores de la justicia, para que "juntos encontremos fórmulas de entendimiento para cerrar las heridas abiertas hace más de 100 años, cumpliendo el derecho internacional y honrando los valores de justicia, dignidad y buena fe que deben reinar entre nuestras naciones".



Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya el 24 de abril de 2013 para tratar de obligar a ese país a negociar una salida soberana al mar y el fallo de este largo proceso se conocerá el próximo 1 de octubre con la lectura de una resolución final.

En ese sentido, Morales también convocó a toda la nación boliviana a esperar el fallo de la CIJ con la serenidad y tranquilidad, "que nos da la certeza de que la historia, el derecho, la justicia, la verdad y la razón están con la causa boliviana".



"Asimismo, respetuosamente, invoco al pueblo y al gobierno de chileno a compartir con esta serenidad estos días previos al fallo de la Corte", agregó.



Además, consideró que por respeto a la CIJ no se debe especular sobre el contenido del fallo antes de que se conozca, pero insistió que el 1 de octubre será un nuevo día histórico en el que otra vez el pueblo boliviano se congregará sin división ni diferencia para decir al mundo que "nuestro reencuentro con el mar no solo es posible, sino que es inevitable".



"Esta obra jurídica que hemos llevado adelante los bolivianos, así como el resultado que se obtenga, no es propiedad de nadie en especial, es propiedad del pueblo boliviano que desde hace más de una década está escribiendo con esfuerzo y sacrificio otra historia para nuestra querida Bolivia", apuntó.