El presidente, Evo Morales, por segunda vez en menos de dos semanas, pidió a los sectores y organizaciones afines al partido oficialista a no excederse en sus demandas sociales para cuidar la economía nacional. La primera ‘campanada’ tuvo lugar en Yapacaní, el 2 de agosto, en el acto del Día de la Revolución Agraria Productiva Comunitaria y ayer lo hizo en el programa estatal El pueblo es Noticia, de Bolivia TV.

A tiempo de hacer la reflexión, el jefe de Estado reveló que hay sectores que exageran en sus demandas e hizo notar que muchas veces hasta son “inatendibles e indeseables”. Comentó que si bien la economía denota un desempeño favorable, debe cuidarse porque no se trata de gastar por gastar. “Entiendo que hay necesidades y reivindicaciones, pero siempre debe primar el diálogo para preservar la economía”, dijo.

Tras la llamada de reflexión y cuando le tocó repasar la economía en el ámbito privado, Morales aseguró que este sector está ganando mejor que “con sus gobiernos”, refiriéndose al pasado. Como lo hace con frecuencia, comparó y dijo que en 2005 los empresarios alcanzaron $us 6.766 millones en utilidades y que en 2017, al cierre de gestión, obtuvieron $us 27.766 millones.

Con esa mención, el mandatario comentó que como nunca antes el sector empresarial está teniendo utilidades que les permiten cumplir las medidas sociales que generan movimiento económico, como el doble aguinaldo y mejores salarios para la clase trabajadora.

No obstante, anticipó que convocará a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para debatir sobre el pago del segundo aguinaldo. “Lamento mucho ahora no he pedido reuniones, cualquier momento vamos a convocar (a los empresarios privados) a (una) reunión para debatir este tema, que sepan ellos”, manifestó el presidente Morales, al referirse a la posición de los privados que han rechazado la posibilidad de pagar un doble beneficio.

Asimismo, destacó que algunos empresarios, especialmente del sector agropecuario de Santa Cruz, aportan con asesoramiento, proyectos y normas para que el Gobierno ejecute y aporte al “crecimiento económico, que es el futuro de Bolivia”.

El anterior mes, el ministro de Economía, Mario Guillén, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), aseguró que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de este año (enero a marzo) fue del 4,44%, lo que para la autoridad acerca cada vez más al porcentaje del 4,5% anual para que las empresas abonen el segundo aguinaldo este año.

Esperan convocatoria

“Hemos escuchado la decisión del presidente con optimismo y estamos plenamente dispuestos a dialogar a ese nivel porque los empresarios somos personas de consenso”, manifestó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, luego del mensaje vertido por Morales.

El mandamás del sector cree que será una oportunidad para analizar muchos de los problemas que preocupan al sector privado y afectan de manera directa a la generación de empleo, la estabilidad, la inversión, el crecimiento de las empresas, la discriminación contra los empresarios, la Ley de Empresas, el aumento de la informalidad y los factores que están impidiendo el crecimiento.

“Vamos a esperar la convocatoria y acudiremos con propuestas y demandas específicas. En todo caso, creo que no solamente se trata de reunirnos para hacer análisis, sino para encontrar soluciones conjuntas y que los ministros esta vez las viabilicen y las ejecuten”, sentenció Nostas, al acotar que el doble aguinaldo, en sí mismo, es una medida política insostenible que no tiene ninguna lógica económica.

La anterior semana, nueve actores del complejo agroindustrial que participaron del foro del sector productivo organizado por EL DEBER concurrieron que la intervención estatal y falta de voluntad política para liberar la exportación, inseguridad jurídica, asfixia laboral y tributaria y no acceso a la biotecnología estancan la expansión agrícola y economía productiva del departamento de Santa Cruz. Piden despolitizar las decisiones productivas y una pausa salarial de entre 10 y 15 años.

DATOS

LECTURA MINISTERIAL

En una entrevista a EL DEBER, el ministro de Economía, Mario Guillén, explicó que los privados tratan de deslegitimar los números del Gobierno y que nunca se usó el crecimiento políticamente para que se pague o no el doble aguinaldo.

PROYECCIÓN

Según Morales, su Gobierno proyecta una política económica, al 2025, como una pequeña mesa con cuatro patas bien estructurada: minería (metálicos y no metálicos), hidrocarburos, energía y agropecuaria.