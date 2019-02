Evo promulga ley del Sistema Único de Salud, pese a que no hay consenso con médicos

El presidente Evo Morales promulgó la mañana de este miércoles la Ley 1152 para la implementación del Seguro Único de Salud (SUS) en un acto en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, donde asistieron ministros y médicos afines al Gobierno. La norma fue aprobada en el Congreso nacional la anterior semana y promulgada, pese a que no existe un acuerdo con el Colegio Médico de Bolivia para su implementación desde el 1 de marzo.

El presidente Evo Morales manifestó que con esta Ley se garantiza el derecho a la salud para todos los bolivianos y bolivianas. "La inversión garantizada para el sostenimiento del Sistema Único de Salud es de 200 millones de dólares. Nunca en la historia de Bolivia se invirtió tanto en ítems ni infraestructura en salud", expresó Morales tras promulgar la norma.

El mandatario manifestó que quienes rechazan la Ley del SUS son enemigos de la vida. También reiteró que con los 8.000 nuevos ítems de creación para el SUS el país contará en total con 26.550 para la salud. "En 180 años, hasta el 2006, edificaron 2.870 centros de salud, pero en 13 años se construyeron 1.061, casi la mitad", detalló.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, adelantó que el SUS se caracterizará por la gratuidad y la calidad en las prestaciones de salud. “Todos los bolivianos tendrán la posibilidad de tener salud de primera calidad. El segundo componente es que será gratuita”, dijo, en su discurso con motivo de la promulgación de la norma.

Detalló que se tiene un plan de hospitales de $us 2.000 millones provenientes del Tesoro General de la Nación. Además, la creación de 8.000 ítems durante este año. “El Gobierno va a pagar las prestaciones del tercer nivel, lo vamos a asumir porque el presidente Evo Morales así lo decidió”, manifestó.

La autoridad dijo que se puede trabajar de manera concurrente con las autoridades regionales. "De manera complementaria las autoridades nacionales, departamentales y municipales trabajaremos de manera concurrente, para cobertura ítems y equipamiento", expresó.

No obstante, los médicos afiliados al Colegio Médico de Bolivia consideran que no existen las condiciones ni el personal médico necesario para atender el SUS y tampoco asistieron al acto de promulgación en La Paz. En contrapartida, los galenos formados en Cuba, aglutinados en la Confederación Médica de Bolivia, que sí apoyan la iniciativa estuvieron presentes y su presidente, Jason Auza, respaldó al Gobierno.

El presidente de la Confederación de Médicos de Bolivia, Jason Auza, celebra el lanzamiento del #SUS y el establecimiento de una real política de #Salud pensada para el pueblo, un sistema integral y público, "esa era la lucha como Confederación". pic.twitter.com/nRjBCXaVds — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) 20 de febrero de 2019

"Cuando todos los bolivianos esperábamos un Sistema Único de Salud, (pero) se le está mintiendo al país cuando simplemente se va a promulgar una ley que amplía las prestaciones que ya existían", manifestó Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia, antes del acto, en contacto con medios televisivos.

El médico considera que la nueva norma vulnera competencias autonómicas y la propia Constitución, porque se pretende asumir competencias de hospitales de tercer nivel que están en manos de las Gobernaciones, transfiriéndolos al nivel central, lo que genera inestabilidad.

También cuestionó que no se conoce, específicamente, qué prestaciones cubrirá el SUS, porque otros seguros ya cubren los que pretende. Por ejemplo, denunció que en Beni y Pando no existen hospitales de tercer nivel y no entiende qué prestaciones puede cubrir en estos departamentos si no existen las condiciones.

El profesional en salud criticó que se incluya a los médicos formados en Cuba en el Sistema de Salud sin ningún control de su formación ni someterse a procesos de institucionalización. "Es discriminatorio, porque en el país se forman 5.000 médicos anualmente en las universidades privadas y públicas. Tendrán las universidades privadas decir que hay discriminación y cerrarlas porque no se garantiza trabajo para estos profesionales ni estabilidad", lamentó.

