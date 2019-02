Evo promulga el Seguro Único de Salud, pese a que no existe consenso con los médicos

El presidente Evo Morales promulgó la mañana de este miércoles la Ley del Seguro Único de Salud (SUS) en un acto en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, donde asistieron ministros y médicos afines al Gobierno. La norma fue aprobada en el Congreso nacional la anterior semana y promulgada, pese a que no existe un acuerdo con el Colegio Médico de Bolivia para su implementación desde el 1 de marzo.

Los médicos afiliados al Colegio Médico de Bolivia consideran que no existen las condiciones ni el personal médico necesario para atender el SUS. "Se va promulgar una ley, cuando todos los bolivianos esperábamos un Sistema Único de Salud, (pero) se le está mintiendo al país cuando simplemente se va a promulgar una ley que amplía las prestaciones que ya existían", manifestó Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia.

El médico considera que la nueva norma vulnera competencias autonómicas y la propia Constitución, porque se pretende asumir competencias de hospitales de tercer nivel que están en manos de las Gobernaciones, transfiriéndolos al nivel central, lo que genera inestabilidad.

También cuestionó que no se conoce, específicamente, qué prestaciones cubrirá el SUS, porque otros seguros ya cubren los que pretende. Por ejemplo, denunció que en Beni y Pando no existen hospitales de tercer nivel y no entiende qué prestaciones puede cubrir en estos departamentos si no existen las condiciones.

El profesional en salud criticó que se incluya a los médicos formados en Cuba en el Sistema de Salud sin ningún control de su formación ni someterse a procesos de institucionalización. "Es discriminatorio, porque en el país se forman 5.000 médicos anualmente en las universidades privadas y públicas. Tendrán las universidades privadas decir que hay discriminación y cerrarlas porque no se garantiza trabajo para estos profesionales ni estabilidad", lamentó.