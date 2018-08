La que pasó no fue una semana fácil para Evo Morales y su partido. Tras un 6 de agosto matizado por los gritos contra su repostulación, el robo de la medalla presidencial fuera de un burdel al día siguiente y el escándalo de un diputado masista ebrio, ayer el presidente, como quien teme algo, se preguntaba en voz alta —durante una entrevista producida por la cadena nacional de medios del Gobierno—, sobre “qué mentiras más estarán preparando” sus detractores para afectar a la candidatura presidencial a la que aspira de cara a 2019.

“Quiero que sepa el pueblo boliviano: qué mentiras más estarán preparando, porque (refiriéndose a su visión del caso Zapata y CAMC) para el 21 de febrero (de 2016), todas las mentiras se prepararon por la embajada de Estados Unidos, en Santa Cruz. Tengo información, somos Estado, somos gobierno, sabemos; qué más estarán preparando, que más estarán juntando ahí, hasta CNN se mete a la mentira”, fue lo que dijo.

Y mientras el presidente se preguntaba eso, por otra parte, en revisterías del país y en las redes sociales circulaba una entrevista al expresidente Carlos de Mesa en la que, en un giro, el político mesurado desafiaba a la ciudadanía a ganarle a Evo Morales en las calles, a obligarlo a declinar la búsqueda de su reelección en 2019 “por la simple y sencilla razón de que la Constitución no se lo permite”.

El propio Carlos de Mesa colgó su entrevista con la revista Cosas en su página en internet, donde lo más recurrente son sus alegatos a favor de respetar el mandato del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21-F), cuando la mayoría del electorado rechazó la reforma constitucional que permitiría su repostulación.

“Tenemos que lograr —y es un desafío que no debe cejar hasta el último día— ganarle democráticamente en la calle al Gobierno obligándolo a aceptar que no puede ir a una candidatura”, respondió el también exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Opositor de buen desempeño en las encuestas de intención de voto, Carlos de Mesa planteó semanas atrás dejar de lado el debate sobre las candidaturas opositoras y unir la lucha de las plataformas ciudadanas del 21-F a la de los partidos de oposición (a los que dijo que respeta) bajo la consigna del No.

El también vocero de la causa marítima boliviana planteó que el Órgano Electoral debe decidir si obedece el mandato de la consulta que administró o toma un camino de ilegalidad admitiendo la candidatura de Morales.