Evo por su cumpleaños: 'En vez de festejar hay que llorar, arrepentirse'

No considera que existan razones para festejar su onomástico. El presidente Evo Morales cumple hoy 59 años y cree que hay que llorar y arrepentirse, porque es un año menos para su vida. Incluso considera que es vergonzoso pensar que llegará a los 60.

"Agradecer por la salutación de cumpleaños, por tantos mensajes, desde ayer, toda la madrugada, del interior y desde el exterior del país, muchas gracias a todos, pero a mi me enseñaron lo siguiente, no hay que festejar cumpleaños, saben por qué, porque en nuestra vida menos un año más, por tanto, en vez de festejar hay que llorar, hay que arrepentirse, no hay nada que festejar", dijo desde Sacaba, Cochabamba.

La máxima autoridad nacional, que nació un día como hoy en 1959 en la localidad de Orinoca, Oruro, está próximo a cumplir 13 años al mando del Gobierno y se apresta a ser nuevamente candidato en busca de mantenerse en el poder.

"Casi vergonzoso, el próximo año ya cambiamos de dígito, eso es lo más penoso, muchas gracias por el cariñó, por todos los mensajes", agregó el primer mandatario, entre sonrisas.

Entre las autoridades y personalidades que felicitaron al mandatario está su par venezolano, Nicolás Madurto. "Le deseamos un feliz cumpleaños al hermano, compañero y Jefe Indio del Sur @EvoEsPueblo. Que los espíritus ancestrales y la Pachamama, te provean de salud y energía para seguir librando las batallas por un mundo más justo. El Pueblo Bolivariano te abraza" (sic), puso en Twitter.