Evo pide reprender a los dirigentes afines al MAS que se pelean por cargos

El presidente Evo Morales dijo hoy que los simpatizantes del denominado proceso de cambio "tienen la obligación de llamar la atención" a ciertos dirigentes que pugnan por cargos dentro del Gobierno.

"No faltan algunos compañeros, quiero que sepan, anticipadamente, pero son dirigentes no bases, que están peleándose por algunos cargos, pero los compañeros de base no, están pensando en el futuro de las nuevas generaciones, en cómo va avanzar nuestro proceso, nuestra liberación", dijo desde Coroico (La Paz).

La máxima autoridad nacional señaló que está "convencido" de que "vamos a continuar con nuestro proceso porque el pueblo boliviano ha demostrado que los pueblos, con políticas de los pueblos y no del imperio, se pueden liberar".

"El capitalismo solo trae pobreza, desigualdad, el imperialismo provoca guerras, inventa guerras para vender sus armas. La industria que más vende ahora es de armas, pero quienes ostentan las políticas del capitalismo dicen que los pobres se salven como puedan", acotó el jefe de Estado.

Morales pugna actualmente por una nueva reelección de cara a las elecciones generales del 20 de octubre. El mandatario dice que está orgulloso de la unidad de sus bases, pero fustiga el comportamiento de algunos dirigentes de las organizaciones sociales afines al MAS.

