Los califica de opositores. El presidente Evo Morales rechazó hoy el accionar de los comités cívicos y de algunos integrantes del clero, que rechazan su repostulación y llaman a movilizaciones en defensa de la democracia.

"Que no usen ni la sotana ni el comité cívico para engañar al pueblo", demandó el primer mandatario durante un acto público en Potosí, donde recordó que antes esas instancias luchaban por las reivindicaciones ciudadanas y no por temas políticos.

Ocho regiones irán a un paro cívico el 6 de diciembre, dos días antes de que se conozca si el jefe de Estado está o no habilitado como candidato para participar de las inéditas elecciones primarias de enero de 2019.

"Se crearon los comités cívicos para reivindicación de las ciudades o departamentos, pero los paros cívicos ya no son de reivindicación sino son políticos, ya no son comités cívicos sino comités de la derecha", deploró Morales.

También lanzó duras críticas contra el 'tata' Marcelo Bazán, párroco que bloquea con un rosario algunas calles de Cochabamba y que también objeta la Ley educativa Abelino Siñani. "Un cura sentado, tratándonos de wakabolas, cuestionando el modelo educativo", reprochó el presidente.

"Si la derecha volvería ya no hubieran los juegos estudiantiles plurinacionales, solo un ejemplo de tantos. Gobernadores de Santa Cruz, de Tarija, no apoyan para nada los juegos. Si uno de la derecha no van a haber juegos estudiantiles", advirtió Morales.