Evo pide asegurar dos tercios y sus bases definen perfil de candidatos

El presidente Evo Morales está seguro de ganar las elecciones de octubre, pero le preocupan los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por eso pidió a sus bases asumir estrategias. La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) resolvió darle la potestad de elegir a los candidatos plurinacionales y supranacionales; mientras que la oposición critica y recuerda que una mayoría se opuso a la repostulación. El mandatario pidió a Conalcam definir la estrategia para garantizar que el MAS obtenga los dos tercios de los escaños de la Asamblea. “Vamos a ganar las elecciones, eso no es problema.

La tarea es cómo vamos a ganar con dos tercios, porque tenemos que seguir superando, mejorando. El debate es ese. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener mayor cantidad de asambleístas tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados?”, dijo ayer en el marco de la inauguración del ampliado de la Conalcam.

Candidaturas

Morales planteó que la Conalcam determine las bases para la elección de los candidatos de las organizaciones sociales a los cargos de senadores y diputados plurinominales, para la gestión 2020-2025.Pidió que se haga especial énfasis en la selección de aspirantes para diputaciones uninominales, tomando en cuenta que algunas normas electorales cambiaron para los nuevos comicios generales.

“Ahora tocó sentar las bases para elegir a nuestros candidatos para la senaturía, para la diputación, respetando la paridad, la equidad y la alternancia de la representación parlamentaria”, agregó Morales. Al respecto, Conalcam determinó que jóvenes y personalidades públicas sean candidatos del MAS, informó el vicepresidente de las Seis Federaciones del Tró- pico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez.

“Se debe tomar en cuenta la decisión de las bases, personalidades y jóvenes necesariamente para combinar de alguna forma y no generar más descontentos o desacuerdos al interior de las organizaciones”, dijo al concluir un ampliado. Agregó que en ese encuentro se decidió, también, que la campaña política del MAS se concentre en las ciudades capitales del territorio nacional, en especial Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. “Esto va a ser fortalecedor desde la dirección nacional del MAS y departamentales para que se puedan tomar en cuenta las estrategias de campaña política en las ciudades”, destacó.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, aclaró que esa decisión incluyó el criterio de que para los escaños legislativos se tenga candidatos escogidos por los usos y costumbres de los sectores sociales y que, en el caso de los plurinominales, se tome decisiones en las coordinadoras departamentales por el cambio. “Siempre hay que llevar a los mejores hombres que sean capaces, propositivos, sobre todo que sean gente humilde”, agregó. La dirigente campesina Angélica Ponce dijo, a su turno, que esa selección debe tomar en cuenta los antecedentes de los candidatos, como está establecido en las normas electorales vigentes en el país, además de su formación y trayectoria orgánica.

La oposición

El candidato de Bolivia dice No, Óscar Ortiz, señala que no es la primera vez que Evo habla del tema, con el propósito “de animar a sus bases que ven que hoy sienten un gran rechazo en la sociedad y que ven a un Gobierno y a un partido absolutamente corroído por la corrupción y que ya no tiene nada nuevo que ofrecerle a la población, por eso se ve obligado a dar este tipo de discurso”.

Para Ortiz, lo que está claro es que hay una inmensa mayoría de los bolivianos que rechazan un candidato inconstitucional como el binomio oficialista. Por su lado Virginio Lema, candidato presidenciable del MNR, asegura que Evo va a ser tercero. “Ellos tienen su estrategia, pero los bolivianos ya han decidido quién no va a ser presidente; Evo va a ser tercero, no va a entrar a segunda vuelta”, dijo. Lema resaltó que el referéndum del 21-F de 2016 fue muy claro y que los bolivianos aprobaron la nueva Constitución Política del Estado, donde dice que habrá una sola reelección.