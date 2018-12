Evo perfila campaña en redes y ve que sacarlo es como si Messi no jugara

Admite que la forma de hacer campaña electoral cambió. El presidente Evo Morales se reunió esta mañana con jefes de prensa y comunicación de las gobernaciones y alcaldías que están bajo el mando del MAS y diseñó la estrategia que asumirán en las redes sociales para garantizar su nueva reelección.

"Ha cambiado la forma de hacer campaña. Antes era que quién concentra más gente, ganaba, pero ahora es quién está más en redes sociales, gana. Esta mañana temprano estábamos reunidos con algunos jefes de prensa de nuestras gobernaciones y alcaldías de toda Bolivia, buenas experiencias. Estamos preparados para la batalla digital, que es importante, pero nosotros vamos a dar dura batalla con la verdad y no con la mentira como hace la derecha", reveló desde Cochabamba.

La máxima autoridad nacional afirmó que cuando la oposición "miente", "molesta"y por eso se ve obligado a aclarar con cifras la gestión de su Gobierno. También volvió a arremeter contra las protestas del 21F, reiterando que defienden la mentira.

"Quienes defienden el 21F no tienen valores, no tienen ética, no tienen autoridad, no tienen moral, esa es la derecha, derecha. Ustedes saben, tantas mentiras, tratan de confundir a la población con falsos datos", agregó el primer mandatario.

Morales también comparó con fútbol los pedidos que existen para que quede inhabilitado como candidato. Consideró es como si quisieran sacar a los "mejores". Como si Argentina jugara sin Messi o Portugal sin Cristiano Ronaldo.

"Ya sabíamos. Un candidato de la derecha dijo que iba a cambiar la Constitución de Evo, eso significa que otra vez los recursos naturales vuelvan a extranjeros (...) El tema rentas, muchos de ustedes tienen hermanos en Argentina, cómo están, ha vuelto el neoliberalismo y les ha quitado todo, subsidios, rentas", advirtió sobre las candidaturas de oposición.