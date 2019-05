El presidente Evo Morales no ha estado presente -por diferentes motivos- en las últimas celebraciones departamentales realizadas en lo que va del año. No estuvo en Oruro (febrero) y Tarija (abril); su última ausencia fue este fin de semana en la efeméride chuquisaqueña.

El asambleísta departamental de Chuquisaca por el Movimiento al Socialismo (MAS), Manuel Alfaro, dijo que el mandatario no estuvo en la capital debido a los llamados desde la Central Obrera Departamental y Comité Cívico "de boicotear su presencia”.

El legislador agregó que “una sola rechifla hubiese sido objeto de titulares a nivel nacional”.

La oposición criticó que Morales no haya asistido, una vez más, a un acto de esta importancia.

"El presidente no asistió al desfile ni festejos, de nuestra bella Sucre no se animó a rendir homenaje, lo mismo pasó en Tarija y Oruro, tampoco asistieron el Vicepresidente ni Presidentes de Cámaras. El pueblo No los quiere y ellos lo saben, #MiedoALaCalle", publicó en su cuenta en Twitter el diputado opositor, Arturo Murillo.

En los actos centrales por el 238 aniversario del departamento de Oruro celebrado el 10 de febrero, el mandatario no asistió y el que lo representó fue el vicepresidente Álvaro García Linera, quien participó en el desfile cívico.

"El domingo (10) lamentablemente no los voy a poder acompañar (en Oruro) porque tengo una responsabilidad internacional", dijo el presidente en declaraciones publicadas por la agencia ANF en ese momento.

Eso sí, antes estuvo entregando obras en el marco de la efeméride, entre ellas un sistema de riego en Vila Apacheta, del municipio Antequera y el Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos en la comunidad de Toma Toma, del municipio de Toledo.

Cuando fue el turno de Tarija el pasado 15 de abril -en el marco de los 202 años de la Batalla de la Tablada- el mandatario no estuvo presente por lo que los actos fueron liderados por el gobernador Adrián Oliva.

En aquella oportunidad se informó que Morales no asistió a las celebraciones pues estaba en el aniversario de la localidad de Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba.

"Hoy el departamento de Tarija cumple un año más, (pero) en los 13 años (de Gobierno) nunca había visitado en su aniversario a Ivirgarzama porque tenía una responsabilidad de acompañar al departamento de Tarija. Hoy que nos disculpe todo el departamento (pero) tenía obligación de acompañar a todos los municipios del Trópico", dijo Morales durante su saludo al municipio cochabambino.



Chuquisaca

El departamento de Chuquisaca celebró este 25 de mayo sus 210 años del primer grito libertario. En el acto central no participaron el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

La felicitación del mandatario llegó también a través de su cuenta en Twitter en donde destacaba al "pueblo chuquisaqueño, cuna de nuestros ideales de independencia".

El fin de semana, Morales viajó hasta Perú, país en el que asumió la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en una cumbre celebrada en Lima, al cumplirse 50 años de la fundación de este organismo de integración regional.