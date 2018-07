Mientras la oposición se repite en el grito de “Bolivia dijo No”, Evo Morales ya se siente ganador de las elecciones 2019 e instruye a sus bases más fieles cómo hacer campaña. Ayer, en un acto en Lauca Ñ, sede de las seis federaciones de productores de la hoja de coca, el mandatario les dijo que su presidencia era fruto de un pueblo unido, pero que ahora no bastaba con ser compañeros, sino que hay que ser campañeros.



Les dijo que había llegado al poder con discurso, pero ahora, además del antiimperialismo, había hechos, obras que mostrar. Les dijo que en la campaña para un nuevo periodo presidencia había que decirles a los votantes cómo estaba el país antes de 2006 y cómo está ahora,tras 12 años de su gobierno. El lugar era el mismo que en julio de 2005, dijo por primera vez que en las elecciones de diciembre podían ganar con más del 50% de los votos. Ese día convenció a pocos. Ayer sus bases gritaban como si ya hubiesen ganado.

La respuesta

Para el diputado opositor Gonzalo Barrientos, “el mandatario que no respeta el voto del pueblo se convierte en dictador”. Para él, Morales está actuando al margen de la Constitución y las leyes y le recordó que el 21 de febrero de 2016, el 51% de la población votó por no reformar la CPE para permitirle una nueva repostulación.



El senador Homer Menacho fue más duro y aseguró que Morales se cree dueño del país, que por ello piensa que puede hacer “lo que le dé la gana”. “Los bolivianos vamos a defender nuestro voto, el 21-F. Puede decir lo que quiera, pero otra cosa es que pase”, aseguró.



El mandatario asegura que ser presidente no es para cualquiera y menos para viejos, que él no se siente viejo y que un gobernante debe estar dispuesto a estar disponible las 24 horas. Aseguró que la campaña será en varios flancos, incluso en las redes sociales, por eso invocó a los jóvenes a prepararse para la “guerra digital”.

Desde enero

Por su parte, el secretario ejecutivo de la de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, dijo en una entrevista con Erbol, que el MAS y las organizaciones sociales están listos para iniciar la campaña de forma masiva en enero de 2019.



“En lo que va de este año tenemos que prepararnos para llegar bien a enero de 2019 y arrancar la campaña", dijo. Esta medida fue acordada en la última reunión de Conalcam.