Evo llama 'mezquinos' a quienes critican gasto en la Casa Grande del Pueblo

El presidente Evo Morales defendió hoy las compras de muebles que se realizan para la Casa Grande del Pueblo y calificó de "mezquinos" a quienes observan el equipamiento del espacio, asegurando que ahora todos los insumos son de industria nacional.

"Antes para el Palacio Quemado compraban muebles de Italia, de Europa, aquí todo es nacional, tendrá su costo, hay que reconocer, yo no manejo eso, no estaban de acuerdo con la Casa Grande, ahora no están de acuerdo con los muebles, parece algo de mezquindad de un sector que plantea esto", dijo en conferencia de prensa.

Los datos indican que Presidencia gastó 2,4 millones de bolivianos para equipar el espacio en la sede de Gobierno. Entre las adquisiciones destaca la compra de una cama por el valor de 21.670 bolivianos, mediante contratación directa, según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

En 2018, se adquirieron 363 muebles de 108 tipos y características diferentes, entre sillas fijas, giratorias, mesas de reunión, mesas esquineras, mesas rectangulares, mesas centrales, mesas replegables, sofás con tapiz, con cuero, poltronas, estantes, credenza, armario, escritorios, gaveteros entre otros.

Morales contó que "la semana pasada nos visitaron empresarios, Álvaro les llevó a mi oficina y evidentemente hay un pequeño dormitorio de descanso, y han dicho cómo presidente va a estar así, recomendando mejorar".

Pidió a los opositores que investiguen. "Está abierto, yo siento que hay tantos escándalos con temas económicos de algunos candidatos, pero tratan de mezclar con lo que se ha gastado en la Casa Grande del Pueblo", concluyó.

