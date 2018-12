Evo llama 'alfombras de la derecha' a plataformas y minimiza el paro cívico

El presidente Evo Morales minimiza el paro cívico contra su repostulación. Considera que una de sus concentraciones para entregar obras es mayor a la movilización que existió hoy en la ciudad de La Paz y acusa a la oposición de mentir sobre su habilitación como candidato.

"Qué plataformas, son alfombras de la derecha (...) No hay propuesta. (...) Soy capaz de armar seminarios para enseñarles como marchar", dijo el primer mandatario desde Villa Tunari, Cochabamba, donde entregó un sistema de agua y alcantarillado.

Gobierno minimiza el paro cívico y dice que 5.000 personas bloquean

La máxima autoridad nacional explicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solo tenía que cumplir un trámite administrativo sobre su postulación y acusó a la oposición de engañar a sus bases para movilizarse.

"Va haber cualquier amedrentamiento, cualquier mensaje de intimidación al pueblo para que Evo no sea ratificado o con otra mentira más, tantas mentiras. Con tema de la candidatura a la Presidencia, la derecha sabía exactamente que el rol del Tribunal Supremo Electoral era ese, era una cuestión administrativa, ellos no son jueces para definir si Evo es o no candidato", dijo.

Agregó que "sabían, mienten a sus bases, que no, que el Tribunal va a inhabilitar a Evo, que no va a ser candidato. La derecha no solo miente contra el Gobierno, contra Evo sino que miente también a sus bases. Ahora, qué hará la derecha".

Dijo que la marcha que ingresó a La Paz desde Konani apenas estaba integrada por unas 520 personas. "Me informaron que la gente les gritaba 'vagos' cuando pasaban por Patacamaya. Si estuvieran proponiendo cosas buenas para Bolivia, quién no se sumaría. Tengo algo de experiencia en marchas, por eso comento eso", aseveró.