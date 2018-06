Evo le envía un saludo revolucionario a Maradona

El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, envió un abrazo 'revolucionario' a Diego Armando Maradona, que ayer sufrió una descompensación al festejar la clasificación de Argentina a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Nos alegra que el hermano Diego Armando Maradona se encuentre bien, después de la descompensación en su salud que tuvo ayer durante el partido Argentina - Nigeria. Nuestro aliento y un abrazo revolucionario al más grande jugador de fútbol que tuvo la #PatriaGrande #Maradona" (sic), escribió Morales.

Nos alegra que el Hno. Diego Armando Maradona se encuentre bien, después de la descompensación en su salud que tuvo ayer durante el partido Argentina - Nigeria. Nuestro aliento y un abrazo revolucionario al más grande jugador de fútbol que tuvo la #PatriaGrande #Maradona pic.twitter.com/6DQUFAFux9 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 28 de junio de 2018

Un días después del incidente, este miércoles, Maradona confirmó que se encuentra bien y pidió perdón a todos los aficionados por el susto que se llevaron tras ver su situación en el estadio de San Petersburgo.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?", señaló Maradona en su cuenta de Instagram.

Maradona y Evo Morales comparten una amistad desde hace varios años. El exastro argentino apoyó a Bolivia para que se levante el veto contra la altura del estadio Hernando Siles de La Paz. Hace días, durante una entrevista, expresó su deseo de dirigir la selección boliviana de fútbol e intentar una clasificación al próximo Mundial.