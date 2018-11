Evo lamenta críticas al comandante de la Policía

El presidente Evo Morales expresó ayer su pena por las críticas que recibe el comandante de la Policía, Faustino Mendoza, tras expresar su apoyo al llamado proceso de cambio.“Qué pena que la derecha cuestione en este momento al comandante de la Policía nacional cuando expresa apoyo al proceso porque (el país) ha cambiado bastante”, expresó Morales en un acto de entrega de obras en Uncía, Potosí.

La presidenta de la Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Clases y Policías, Ruth Nina, anunció que en dos semanas convocarán a un congreso nacional para analizar las medidas de presión tras declaraciones del general Mendoza. “No tenemos nada que agradecer (al proceso de cambio), solo que nos descuenten 5,8% a jubilados, dos años de incumplimiento de pagos extras, y que nuestros policías no reciban equipamiento, dijo. Además, calificó de injusto el proceso interno que se le inició al coronel David Flores, que aparece portando una polera del No en redes sociales, mientras que al comandante no se le inicia ninguno./ANF y RV.