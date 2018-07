Evo habla de refundar la UPEA; piden reingeniería

La propuesta del presidente Evo Morales de refundar la UPEA llevó a las autoridades de esta casa de estudios superiores a hablar de una reingeniería, aunque no quieren decir plazos ni qué implicaría esa reingeniería; ayer el Gobierno dijo que no habrá más discusión de dinero si las autoridades universitarias no aceptan una auditoría operativa y otra especial.

“No es momento para conversar de eso porque ellos (los del Gobierno) también tienen que respetar la autonomía universitaria, la comunidad definirá en su momento, eso sí estamos convencidos de que hay que hacer una reingeniería, no es una refundación, es una reestructuración en lo administrativo, una reorganización, de eso hablamos”, indicó el vicerrector Nelson Centellas.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que la refundación que planteó el presidente Morales se adecuaría a la autonomía universitaria y que no existe ninguna intención de violentar este derecho de la UPEA.

“Lo que algunos dijeron que se vulnera la autonomía con la refundación; el presidente dijo refundación de la UPEA en el marco de su autonomía universitaria. Si algún dirigente o un representante de la universidad dice lo contrario, está mintiendo desde la primera y la última letra”, dijo Rada.

Ayer en la tarde las autoridades de la UPEA, los docentes y alumnos volvieron a reunirse en oficinas del FNDR en la zona de Sopocachi y en una conferencia de prensa, el ministro Rada dijo que en las auditorías que realizó la Contraloría a las gestiones 2009-2014 encontró graves irregularidades, como el desvío de fondos que recibían del Estado; la autoridad dijo que el documento establece responsabilidades en la UPEA.



El vicerrector Centellas recordó que ese documento es de hace cuatro años y que si el Estado tenía identificados a los responsables, debió

procesarlos. Indicó que ellos ahora están de acuerdo en realizar auditorías sobre los manejos que realizan.

Según los documentos que presentaron ayer los representantes universitarios, lo que pidieron es 35 millones adicionales distribuidos en cinco ítems, que son beca comedor, beca trabajo, auxiliar de docencia, auxiliar de investigación e internado rotatorio.



Para estos grupos de gastos, la comisión negociadora solicitó Bs 35.019.595 adicionales a los 70 millones que ofreció el Gobierno, de ese modo el pedido de recursos para este año es de Bs 105 millones.



Pero el ministro Rada advirtió que cualquier recurso adicional debe ser en función de la realización de los dos tipos de auditorías y que eso ya fue comunicado a las autoridades universitarias, aunque estas ratifican el pedido de más dinero sin condiciones.



Anoche, representantes universitarios y autoridades de Gobierno se reunieron y hasta el cierre de esta edición (23:0) seguían negociando sin resultados para ambos lados.