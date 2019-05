Evo espera que no exista otros 'Medinas' en lucha contra el contrabando

El presidente Evo Morales abogó para que efectivos destinados a la lucha contra el contrabando no incurran en irregularidades similares a las que cometió el excoronel Gonzalo Medina, procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Comprometió premios a subalternos que hagan denuncias.

"Hay buenos policías porque no son todos, pero por uno se arruina todo. No quisiera que pase lo mismo en la lucha contra el contrabando", reflexionó el jefe de Estado durante un acto en el Regimiento IV de Caballería Ingavi, en El Alto.

La máxima autoridad nacional deploró que "uno dos policías dan mala imagen, Medina y compañía", señalando que los uniformados deben tener un compromiso con el país para luchar contra la internación de mercadería ilegal y el narcotráfico.

"Si el año pasado era más de 4,5 por ciento el crecimiento económico, sin el contrabando hubiéramos superado el cinco por ciento (...) Tienen una enorme responsabilidad, la mejor forma de aportar en la defensa del Estado es enfrentar el contrabando", remarcó Morales.

El primer mandatario reiteró que "si algún día vamos a negociar salida al mar, es cuando se afecte la economía de Chile", ratificando que no se debe permitir que "uno, dos o tres tipos hagan daño a la imagen de la Policía y las FFAA", enfatizando que "no habrá perdón" a quienes no cumplan con su misión.

Los últimos días estalló un escándalo por los vínculos del exdirector de la Felcc de Santa Cruz con el tráfico de sustancias controladas. Además, existe una investigación abierta por policías ligados al contrabando en Oruro, que involucra al excomandante, Romel Raña.

