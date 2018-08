La encuesta de Captura Cosulting encargada por EL DEBER revela que, con un 41%, Evo Morales es el presidente de la historia moderna de Bolivia que le genera más admiración. En segundo lugar y muy por debajo, con un 14% figura Carlos Diego de Mesa y en un tercer puesto y con un 10% aparece el nombre del que fue cuatro veces mandatario de Estado, Víctor Paz Estenssoro.

La encuesta se realizó a 900 personas mayores de 18 años en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, entre el 13 de julio y el 23 de julio y el motivo está relacionado con la efeméride del 6 de agosto, con el fin de conocer las diferentes actividades y festividades de los bolivianos.

El analista Diego Ayo considera que claramente, para bien o para mal, Evo Morales es uno de los presidentes más importantes de nuestra historia y que el factor tiempo también tiene que ver con esa percepción. “Por ser algo coyuntural estamos frente a una suerte de leyenda, y eso hay que decirlo sin mezquindades. Evo ha significado la ciudadanización política del aimara, lo cual es un cambio paradigmático. Ahora, hacer un análisis de su gestión es otra cosa, ahí se lo puede criticar”, dijo Ayo, para quien si bien Evo Morales marca un hito en la historia, también habrá que matizar la apreciación de la gente preguntando: ¿qué presidentes conoce?

La encuesta de Captura Consulting arroja datos que colocan a Jaime Paz Zamora, con un 5%, en el cuarto puesto del ranking de presidentes a los que los encuestados admiran. Más abajo: Hugo Banzer (4%), Hernán Siles Suazo (4%), Jorge Quiroga (2%) y Eduardo Rodriguez Veltzé y Gonzalo Sánchez de Lozada con un 1%, respectivamente.

Para el analista José Antonio Quiroga, el sentimiento patriótico, así como la identificación con los símbolos y las demandas nacionales, parece muy arraigado en la población paceña y alteña. La gran mayoría (82%) se siente orgullosa de ser boliviana y tiene a la bandera tricolor como símbolo patrio.

El politólogo Alberto Careaga Tapia cree que el primer factor para que buena parte de la gente haya respondido que admira a Evo Morales, es por un asunto generacional.

“No nos olvidemos que Morales está de presidente desde hace más de 10 años y los jóvenes de hoy han crecido con él en el poder y no recuerdan a los exmandatarios que hemos tenido antes de que el Movimiento Al Socialismo llegue al poder”, dijo Careaga.

Lo que nos une

En la encuesta de Captura Consulting hay una pregunta que dice así: ¿Qué es lo que más nos une a los bolivianos? El 28% responde lo que más nos une es la demanda marítima, y el 27% las fiestas religiosas y el Carnaval.

Quiroga siente que el hecho de que la demanda marítima sea el principal factor de unidad nacional muestra la pervivencia de los mitos profundos de Bolivia (el memorial de agravios, notoriamente).

Para Diego Ayo, la respuesta de la gente a esa pregunta puede ser catalogada de peligrosa, puesto que al decir el mar, se llega a la conclusión de que lo que nos une es algo que no tenemos. “Generalmente a la gente la une algo que destaque. Pero esto nos demuestra que nos une la carencia, no la abundancia, la falta, no el exceso”. La Guerra del Pacífico sigue viviendo en nosotros. La puerta no se ha cerrado, sigue entrando el viento de la guerra.

“Y sobre el hecho de que el 27% de la gente responda que lo que nos une a los bolivianos son las fiestas religiosas y el Carnaval, sumado a lo del mar, se puede deducir que lo que nos une es la guerra y la farra, el fanatismo y la fiesta”, enfatizó.

La tricolor

¿Cuál diría que es el símbolo que más identifica al país? Ante esa pregunta de Captura Consulting, la tricolor nacional gana con goleada: el 82% dijo que lo que más le identifica es la rojo, amarillo y verde, mientras que solo el 7% con la wiphala.

Alberto Careaga asegura que este resultado se debe a que los bolivianos hemos nacido bajo una tricolor nacional que abraza a todo el país, desde este al oeste, desde el norte hasta el sur, y que ahora imponer otros símbolos no va a dar resultado porque la que es está valorando a la rojo, amarillo y verde.

Pasarlo en familia

Los bolivianos saben lo que quieren hacer este largo feriado que une el fin de semana con el 6 de agosto. El 49% de los 900 encuestados asegura que se quedará en casa para disfrutar con la familia. Este resultado también revela que los más caseros están en Santa Cruz (54%).

Ya en porcentajes menores, queda claro también que habrá otra gente que saldrá a comer afuera, se reunirá con amistades, irá a ver los desfiles, visitará a familiares, saldrá de viaje fuera de la ciudad y no falta quien dijo que irá a trabajar y unos cuantos, de compras.

Regina Hurtado, por ejemplo, dijo que muchas familias como la de ella, han tenido algunos gastos en ropa y zapatos para que desfilen sus hijos y que ya no les queda para viajar.

Estela Dorado contó que ya viajaron durante las semanas que duraron las vaciones de invierno y que el sueldo de agosto ahora lo utilizarán para otro tipo de gastos. Otros consultados dijeron que el fin de semana largo lo disfrutarán viendo películas y series de televisiñón. “Voy a ponerme al día con mi serie favorita porque no la pude ver durante los días pasados”, dijo un joven que tiene cuenta en Netflix y que ya quedó con varios amigos para reunirse en casa y ver las series Casa de papel y Sobreviviendo a Escobar.

Alberto, que es guardia de seguridad , estará de turno este 6 de agosto.