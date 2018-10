'Evo es el pasado' y las otras 9 frases clave del anuncio de Carlos de Mesa

Es oficial, Carlos de Mesa es candidato a la Presidencia del Estado . El expresidente lanzó su postulación en un video emitido en su canal en YouTube, en el que confirmó además que va con el Frente Revolucionario de Izquierda(FRI) a las elecciones primarias de enero, para luego competir en los comicios generales de fines de 2019.

Estas fueron las frases más destacadas de su mensaje.

1. "He reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara. Una decisión que es la propuesta de ser candidato a la Presidencia del Estado.

2. "Hay un viejo tiempo que se está acabando, que está agotado, que ha cumplido su ciclo".

3. "El presidente Evo Morales es parte ya no del presente ni mucho menos del futuro, es parte del pasado. Es el pasado".

4. "Una candidatura y unas elecciones como estas marcan el compromiso de hacer realidad el 21 de febrero, de hacer realidad un proyecto que tiene dos ideas: la de terminar con un continuismo inaceptable y la de proponer un cambio democrático fundamental"

5. "De lo que se trata es de una propuesta de unidad, una palabra que tiene que tener contenido. Una palabra que signifique: todos juntos podemos hacer el futuro".

6. "Esas plataformas y colectivos ciudadanos son parte de un proyecto sin el que yo no podría entenderme a mi mismo y mi mano está extendido hacia ellos, para que juntos vayamos hacia adelante en esta construcción de un nuevo tiempo".

7. "Soy candidato porque creo que represento adecuadamente lo que el paí necesita hoy día".

8. "Creo que tengo la condición y capacidad para llevar adelante este esfuerzo con ustedes, para ustedes, por ustedes".

9. "El FRI coincide en estos principios, los ha abrazado, entiende que este es el tiempo de ustedes, de los ciudadanos, no el tiempo de los viejos partidos".

10. "Es el tiempo de un partido que establezca un camino para derrotar a quién cree que el poder es lo único que tiene sentido en este vida".

Mire el mensaje completo: