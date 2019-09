Evo en San Julián: “La hermana Adriana (está) recién casadita”

Este jueves Evo Morales reveló un dato que la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, no ha confirmado. Fue durante la inauguración de una planta de acopio de granos en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, acto en el que también se encontraba la legisladora.

Mientras hablaba de los logros de su gestión y de los efectos del colonialismo, el presidente hizo un paréntesis y reveló: “Para los que no me conocen (soy) Evo Morales, soltero todavía. Si nadie me hace propaganda… aunque la hermana Adriana (está) recién casadita. Vive, me informan, en la casa del suegro todavía, así es que tengo que hacer casa para la compañera Adriana”, lo que arrancó aplausos del público allí reunido.

El presidente Evo Morales junto a dirigentes de organizaciones sociales y a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (der), en San Julián | Foto: ABI

Salvatierra es la mujer boliviana más joven en llegar a la Presidencia del Senado. Nació en Santa Cruz el 3 de junio de 1989. Desde los 16 años militó en las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y desde sus 18 integró la Columna Sur, agrupación que acompaña el proceso de cambio de la tienda política de Evo Morales.

Llegó al Senado a sus 26 años y en enero de este 2019 se hizo cargo de la Presidencia de esta instancia legislativa. Excepto por la polémica en torno a su doble nacionalidad (también chilena por su madre), así como por su herencia política al ser hija del exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra (también del MAS), la joven legisladora ha sido muy reservada con su vida privada.

La revelación de Morales ha sorprendido a muchos. Al ser consultada por este medio, Adriana respondió: “Ya me casé con Bolivia y la casa del suegro es La Paz”, dando por cerrado el tema.

