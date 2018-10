Se mostró visiblemente contrariado y asume toda la responsabilidad. El presidente Evo Morales ofreció su primera conferencia de prensa tras la derrota de Bolivia frente a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dentro del litigio marítimo.

Anticipó una nota de protesta a la ONU sobre la labor de los tribunos, al considerar que se "parcializaron" emitiendo un veredicto que a su juicio favorece a las "transnacionales" y los "invasores". Leyó algunos párrafos del veredicto y advirtió ciertas contradicciones, a tiempo de negar que haya usado la causa marítima para su repostulación.

"Voy a enviar una carta demostrando las contradicciones y su decisión de no acompañar para que se haga justicia con Bolivia. Cómo la Corte puede parcializarse con algún grupo, ustedes saben de dónde viene esta injusticia, de una invasión a territorio boliviano", afirmó el jefe de Estado desde la Casa Grande del Pueblo.

Dijo estar abierto a cualquier proceso o juicio de responsabilidades que quiera realizarle la oposición. "Asumo toda la responsabilidad para defender a Bolivia en el tema del mar", enfatizó, resaltando la unidad que existió durante los más de cinco años que se prolongó el litigio.

Morales, que fue recibido por sus ministros y simpatizantes al arribar de La Haya, expresó su desazón sobre el accionar de la CIJ. "Tal vez entendí mal, quizá tenía un mal concepto de la Corte, pero ahora conozco. Uno conoce con esta clase de resultados", admitió.

Video de la conferencia de prensa del presidente:

Anunció además dos acciones inmediatas: que se potencie el Corredor Bioceánico, para salir al océano Atlántico por el Puerto Santos y al Pacífico por Ilo; y también acelerar las labores para consolidar Puerto Busch. Sin embargo, no se quedó ahí e instruyó a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) hacer "una profunda investigación de los daños económicos después de la invasión, primero con el bloqueo de importación y exportación, y también investigar sobre los paros en los puertos chilenos, cuánto daño se ha causado a Bolivia".

"Reconoce, pero no hacen respetar. ¿Para qué es la Corte Internacional de Justicia que ha creado la humanidad? Para hacer cumplir el derecho (...) La Corte ha fallado de verdad, se ha equivocado, hasta eso puedo entender", increpó Evo sobre la labor del tribunal Internacional.

Instó a decir si el Gobierno de Chile acatará o no la invocación a seguir con el diálogo sobre el tema marítimo. "No se ha terminado, si bien la Corte no acompaña, así como acompañaron todos los pueblos del mundo, el multilateralismo, personalidades, expresidentes. Esto va a continuar porque es un pedido clamoroso del pueblo boliviano", aseguró.