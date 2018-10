Evo: el FRI es el partido más 'tránsfuga' en la historia de Bolivia

El presidente Evo Morales calificó este miércoles al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) como el partido político "más tránsfuga" en la historia de Bolivia. Ahora dicha organización política permite la candidatura del expresidente Carlos Mesa.

Durante un acto público en Oruro, en homenaje a la nacionalización de las minas, el jefe de Estado manifestó que "yo diría el FRI es el partido más tránsfuga de la historia de Bolivia, estaba con el MNR, estaba con Banzer, ADN, estaba con el MIR, quienes gobernaron los 20 años a la cabeza de tres partidos: MNR, ADN, MIR, algún momento acompañado por UCS o Nueva Fuerza Republicana".

"Esta campaña será pueblo versus imperio. La derecha esta buscando alianzas, uniones; pero nosotros ya estamos unidos, tenemos una agenda y programa, ellos solo pierden su tiempo", anticipó el primer mandatario, descartando que exista una "tercera vía" y afirmando que en esta elección la pelea será entre pobres y ricos.

Morales recalcó que ahora existe mucha claridad dentro de las organizaciones sociales y reiteró su pedido de mucha reflexión. "Para la derecha no hay movimientos sociales, solo piensan en nosotros para usarnos, no luchan por nuestros intereses. Por eso la derecha no tiene ni idea de los movimientos sociales, se unen entre partidos, incluso ya se están distribuyendo cargos", dijo.

El jefe de Estado reiteró que el MAS ya está en campaña y anticipó que será para bien de los trabajadores y para bien de Bolivia, afirmando que "algunos aparecen como nuevos, dijeron que Evo es el pasado, el proceso de cambio es el pasado, seguramente nos quieren engañar, mentir. Debemos tener clarísimo el panorama, los candidatos de la derecha vienen del gonismo,del neoliberalismo, del adenismo".

"Debemos tener claro el panorama político y reflexionar respecto a las nuevas candidaturas. Debemos estar unidos, porque cuando estamos unidos, nada es imposible", instó, reiterando que la oposición busca adueñarse de los logros alcanzados en sus casi 13 años de gestión.