Evo dice que su Gobierno junto con movimientos sociales salvaron al país

El presidente Evo Morales afirmó que su Gobierno junto a los movimientos sociales "salvaron a la patria", a tiempo de recordar que antes existían periodos en los que había hasta dos presidentes en una misma gestión. Ratificó su pedido de unidad a los sectores afines al MAS.

"Hermanas y hermanos realmente hemos salvado la patria. Ustedes saben cómo era antes la situación política, cada año un presidente, al año dos presidentes, tres presidentes", explicó en un acto con ponchos rojos en Huarina, La Paz.

Conoce más:

Ratificó que "no puede entender" cómo está 12 años bajo el mando del país. "Qué está pasando, digo, me pregunto", aseveró, admitiendo que quizá "no se atiende bien" las demandas de algunos sectores.

"Falta todavía, hay nuevas necesidades, pero hay resultados, el pueblo es sabio, si uno no responde, bueno, fuera pues, pero si hay resultados, claro, planificando, mejor todavía", agregó el jefe de Estado, recordando cómo antes existían diferentes instrumentos políticos indígenas regionales.

Lea también:

Morales lamentó escuchar que existe ciertas diferencias al interior de los ponchos rojos, instó a que exista unidad electoral dentro de las organizaciones sociales. "Un año nos han ganado al Trópico de Cochabamba, alí, en Chapare, ha habido mucho debate por eso y no podemos estar divididos", aseveró.