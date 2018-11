Evo dice que sedes, autos y radios que entrega son utilizados en su contra

Dice no estar resentido ni molesto. El presidente Evo Morales afirmó hoy que las sedes para sindicatos, los vehículos y las radios comunitarias que entrega son utilizadas en su contra en algún momento. Consideró que eso es momentáneo y responsabilizó a algunos dirigentes.

"Hemos dotado también radios, llamadas comunitarias a muchas fuerzas sociales, a veces también las radios contra Evo, no estoy resentido, no estoy molesto, es temporalmente, puede ser por culpa de algún dirigente, pero el pueblo, la base, se da cuenta de que podemos equivocarnos, pero nunca abandonar nuestro proceso de cambio", explicó durante un acto en Beni.

Recordó algunas experiencias que tiene con el vicepresidente Álvaro García Linera, en las que "a veces dotamos de sedes sindicales y ahí aprueban para marchar contra el Evo, no importa. A veces entregamos movilidades y organizan marcha contra el Evo".

Sin embargo, afirmó que "lo peor, no me gustó mucho, entregamos ambulancias a sectores sociales y utilizan para llevar dinamitas para dinamitar caminos, eso ya no se puede tolerar y lamento mucho, hemos tenido que quitar para que nunca más usen para lleven dinamitas".

Morales sostuvo además que "la nueva clase media tiene ya otras expectativas y el debate será el nuevo programa. Hay una agenda 2025, basada en 13 puntos y hay que acompañar con nuevas políticas, nuevos programas, nuevos proyectos sociales para garantizar una definitiva liberación del pueblo boliviano".