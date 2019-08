Evo dice que militares del servicio pasivo ideaban golpe para el 21 de agosto

El presidente Evo Morales denunció la tarde de este viernes que un grupo de militares del servicio pasivo "planificaba" un "golpe de Estado" para el 21 de agosto, como parte del paro convocado por algunos cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que finalmente no tuvo mucho impacto y que solo se cumplió a medias en tres ciudades.

"Gracias a algunos hermanos (militares) del servicio pasivo, llegaron grabaciones. Un general del servicio pasivo, unos dos o tres coroneles, planificando el golpe de Estado para el 21 de agosto de este año, gracias a sus camaradas que estaban junto a ellos, unos dos o tres, hablando a nombre del servicio pasivo y de las Fuerzas Armadas, diciendo que va a correr sangre el 21 de agosto, diciendo que van a tumbar al Gobierno", dijo la autoridad desde Cochabamba.

El primer mandatario dijo que prefiere "no pensar mal" y atribuye esas ideas a "alumnos del general Hugo Banzer Suárez" y anticipó que no tomará represalias contra esos grupos, que no se los va a detener y les pidió estar "tranquilos".

"Pienso que algunos grupos de políticos opositores planificaron su concentración para el 21 de agosto como un homenaje a la dictadura, al golpe de Estado de esos tiempos (...) Sus mismos camaradas nos pasan grabaciones, saludo, defendiendo la democracia y los cambios que hicimos con el pueblo boliviano", acotó el jefe de Estado.

Además, Evo destacó que la población rechazara el paro. "Hace dos o tres días pasó el 21 de agosto, un grupo, pequeño grupo, intentó hacer conflicto, me sorprendió la respuesta del pueblo, pueblo que defiende su democracia, las elecciones", complementó.

Enfatizo también que a su juicio las Fuerzas Armadas (FFAA) son "una institución que garantiza la soberanía del Estado, la identidad y dignidad del pueblo", reprochando que programas de Gobierno de opositores contemplen su eliminación.

