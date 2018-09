Evo dice que los incidentes por el 21F lo fortalecen

El presidente Evo Morales pide no dar mayor importancia a los incidentes que existen por grupos que defienden el 21F. Señaló que esas protestas lo fortalecen y lamentó que algunos integrantes del MAS sin trabajo se pasen a la oposición.

"En vez de estar perdiendo tiempo, escuchando de la agresión, no hay que preocuparse. Mejor que hacen eso, la gente no acepta eso. Esos que hacen violencia, bochorno, actuando, pero desmoralizan a la derecha, que hagan nomas, hay que empujar, mejor que hagan eso, sabemos cómo es la derecha. A mi no me preocupa eso, me fortalece, saben por qué hacen eso, no saben qué hacer", afirmó el primer mandatario en Cochabamba.

Anoche, durante la sesión de honor de la Asamblea Departamental de ese departamento, por su aniversario, representantes del oficialismo y la oposición se agarraron a golpes, en medio de gritos del 'Bolivia dijo No' y ante la mirada del vicepresidente, Álvaro García Linera.

"No hay que levantar el 21F, nosotros con nuestro programa, nuestros proyectos, nuestro pueblo. Ellos representan al imperio, nosotros representamos al pueblo", agregó el primer mandatario, que trasladó su agenda de trabajo a esa región por su aniversario.

La asambleísta Lizbeth Beramendi fue agredida por dos asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y entre jalones de cabellos de ambas partes, salieron del lugar. El hecho tuvo lugar durante la intervención de la segunda autoridad nacional.

Morales además lamentó mucho que "algunos compañeros no tienen pega, se van a la derecha, aquí no estamos por pega, aquí estamos por nuestra querida Bolivia. La gente que tiene principios y valores seguiremos apostando por Bolivia", agregó.

Incidentes registrados anoche en Cochabamba: