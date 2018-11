Evo dice que la oposición le hace un favor con sus candidaturas

El presidente Evo Morales afirmó este lunes que la oposición le hace un favor al MAS con sus candidaturas, debido a que se trata de "expresidentes, algunos exvicepresidentes que dieron golpe de Estado a sus presidentes y algunos exministros de Planificación, pero de planificación para la privatización de nuestros recursos naturales".

La máxima autoridad nacional admitió que "evidentemente ya estamos en campaña" y anticipó que "el pueblo está escuchando, el pueblo está viendo, hasta ahora los candidatos, nuestros rivales, no pueden ponerse de acuerdo quién va a ser candidato a vicepresidente".

"Yo no sé, es su derecho, no tienen planteamiento, no tienen programa, nosotros estamos informados, entre ellos se sacan la mugre por candidaturas y no hay un programa, un plan para Bolivia y ni conocen Bolivia, si no conocen, cómo pueden planificar el desarrollo del pueblo boliviano", explicó el primer mandatario.

Enfatizó que los candidatos de la oposición son "los que gobernaron con las dictaduras, en tiempos de neoliberalismo, golpistas y no golpistas, que gobernaron con el dictador, son los mismos".

Manifestó que "en las últimas semanas, estoy viendo y escuchando una buena reacción sobre el proceso de cambio", resaltando que si existe una alternativa con programa, que es la agenda hacia el bicentenario, 20-25.