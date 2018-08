Evo dice que la UMSA está dominada por la derecha 'al mando' de Albarracín

El presidente Evo Morales dice que "duele ver a la universidad paceña dominada por la derecha al mando de Waldo Albarracín". La autoridad lazó esa opinión en Twitter, recordando la lucha de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) durante el golpe militar de Hugo Banzer Suárez.

"Como hoy, 1971, cayó la UMSA, último bastión de resistencia al golpe de Banzer. Tras un asedio con tanques y aviones, militares tomaron el monoblock y arrestaron a valerosos estudiantes" (sic), se escribió en la cuenta presidencial.

El rector de la universidad de La Paz tiene una actitud crítica al Gobierno del MAS. Criticó duramente el intento de un nuevo Código Penal, la repostulación de Evo Morales, la elección de autoridades judiciales, lo que sucede con el TIPNIS y ahora el proceso para designar a un nuevo fiscal general.

"Subordinan al Órgano Judicial, utilizan al Tribunal Constitucional Plurinacional forzándolo a emitir un fallo contra sus propias atribuciones y contra la propia CPE para permitir la re-re-repostulación del presidente y del vicepresidente en las próximas elecciones; controlan a la mayoría de los medios de comunicación, ocasionando que varios de ellos entren en una dinámica de autocensura, bajo amenaza de no darles publicidad si no despiden a tal o cual periodista crítico del Gobierno, etc.; vulneran los derechos humanos, como con el caso de los presos políticos", dijo hace algunas semanas Albarracín en entrevista con EL DEBER.

Algunas encuestas comenzaron a tomar en cuenta al titular de la UMSA como candidato de la oposición al oficialismo. "Agradezco la simpatía ciudadana, pero en este momento mis actuaciones se circunscriben a la administración de la Universidad Mayor de San Andrés, la defensa de los derechos humanos, así como la del sistema democrático", respondió.

No es la primera vez que Morales hace un comentario sobre las universidades públicas. En octubre de la gestión pasada calificó a esos espacios como "centros de perversión", por el exceso de borrachera. También criticó la forma en la que administran sus recursos.