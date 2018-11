Evo dice que el trabajo de oficina es más duro que viajar a entregar obras

"A veces el trabajo de la oficina es más duro, más cansador, que viajar al interior, entregar obras, recoger proyectos, es más sencillo, más lindo eso que el trabajo de la oficina", afirmó esta jornada el presidente Evo Morales desde el departamento de Beni.

La máxima autoridad nacional comentó que si bien el vicepresidente, Álvaro García Linera, no recorre el país tanto como él, "está ahí, en la oficina, debatiendo permanentemente con equipo técnico, jurídico, temas financieros y nos reunimos para ver al plan A, B y C, debatimos y rápidamente decidimos qué tenemos que hacer".

Constó además que cuando no comienza su jornada viajando a las 05:00, "desde las cinco hasta las siete, ocho, trabajo de oficina, vuelvo a La Paz, nuevamente, hasta las diez, once, doce o una de la mañana, trabajo de escritorio como decimos".

"Yo no soy profesional, no me avergüenzo, no tuve esa oportunidad de estudiar, mi escuela ha sido el sindicalismo, la lucha permanente y el problema que tengo con algunos abogados, tienen razón, hay que respetar las leyes, pero las normas no pueden estar por encima del pueblo, hay que adecuarlas al beneficio del pueblo boliviano", enfatizó Evo.

También bromeó con el gobernador del Beni, Alex Ferrier, afirmando que "se molesta cuándo programamos temprano (las entregas de obras), esta mañana dijo públicamente que los benianos a las cinco de la mañana hacen otra cosa. No sé si es gobernador mañanero, habría que preguntarle a su familia", dijo Evo.