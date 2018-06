A pocas horas de que se inicie la segunda caravana convocada por las plataformas del 21-F en Santa Cruz, el presidente Evo Morales afirmó ayer en el trópico de Cochabamba que defender los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 es “defender a los vendepatria” y advirtió que los opositores quieren volver al poder para “farrearse” los recursos de los bolivianos.

“Algunos grupos por ahí marchan entre 10 y 20, con su cartoncito 21-F. ¿Qué es 21-F? Es la mentira. Sabe el pueblo boliviano y sabe también el mundo, ahora me estoy informando, saben que defender el 21-F es defender la mentira. Una vergüenza, defender el 21-F es defender a la derecha, esa derecha vendepatria. Defender el 21-F es decir que vuelvan los neoliberales, decir que vuelvan a entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales (...)”, dijo la autoridad en la inauguración de un coliseo en Villa Tunari.

Manifestó que “siempre va a haber pequeños grupos, los antipatrias, que dicen que si el Evo hace una obra grande va a ganar políticamente (...)” y enfatizó que los integrantes de su Gobierno no mienten porque tienen “valores y principios”.

“Cuando no pudieron frenar nuestra revolución, intentaron dividir Bolivia. Una cosa es autonomía, que está garantizada constitucionalmente, pero entre 2007, 2008 gritaban independencia, está en los periódicos. Ahora cuando fracasó sus políticas de separatismo, se escapan algunos a Estados Unidos y se declaran perseguidos políticos. ¿Qué perseguidos?, intentar dividir Bolivia es traición a la patria, es un delito”, aseveró.

Señaló además que “ellos (los opositores) quieren farrearse nuestra patria. Empresarios privados que hacen política, no están pensando en nuestra patria, están pensando en nuestra plata”, dijo a tiempo de compararlos con el 'tarajchi', ave que usurpa los nidos de otras. “Hemos hecho una nueva Bolivia y quiere venir a asaltarse”, enfatizó.

Caravana y respuesta



Ayer, alrededor de las 15:30, a la plaza principal de Cotoca comenzaron a llegar las personas convocadas por las plataformas del 21-F que llamaron a una movilización pacífica y que se realizó por diversas poblaciones del este del departamento.

Allí, los dirigentes cívicos Blanca Ruth Terrazas (Pailón), Andrés Tórrez y Deysi Ayala (Montero Hoyos) y Víctor Hugo Serrano (Cotoca) agradecieron a la población por sumarse a las protestas que se vienen realizando, además de volver a insistir en que Morales respete la decisión que los bolivianos tomaron el 21-F.



Sobre el comentario vertido por el presidente del Estado, Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, indicó que lo único que busca es justificar su reelección. “El presidente miente, porque no sabe de qué otra manera justificar su ambición desmedida por eternizarse en el poder, violando la Constitución y la voluntad del pueblo”.



Gutiérrez volvió a remarcar que la gran mayoría de quienes conforman las plataformas no contaban con la edad suficiente para elegir a los gobernantes del pasado o no habían nacido. “Es un discurso desgastado y agotado”.



Nueva protesta



“Es incoherente pensar que todos los bachilleres egresados del país nos mantiene la derecha y el imperio. No tenemos recursos, no tenemos caja chica, solamente unión de personas en base a un mismo objetivo”, señaló Dalia Muñoz de la plataforma Promociones Unidas, que en su fanpage invita a los egresados a participar de una nueva actividad la próxima semana. “Es una sorpresa, pero están invitados los colegios, fraternidades y comparsas”, indicó la activista.

En la jornada

Plantón provincial

La caravana partió de la capital cruceña cerca del mediodía y visitó Pailón, Puerto Pailas, Montero Hoyos y Cotoca.



Llamado

¿Querés ver a Santa Cruz vestida de Democracia? así realizan la invitación en su página de Facebook la plataforma Promociones Unidas.



Siguiente paso

En un par de meses, las plataformas pretenden llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevando una recopilación de todas las protestas que se han realizado. “Mostraremos todos los procesos legales que hemos agotado en Bolivia. Esperemos que se manifiesten”, dijo Gutiérrez.