Evo destaca récord en el poder y defiende el costo de su travesía a Rusia

El presidente Evo Morales adelantó hoy en el trópico de Cochabamba el próximo récord que alcanzará su Gobierno, al ser quien más tiempo permanezca en el poder, tanto de forma continua como discontinua, cuando el 14 de agosto supere a Víctor Paz Estenssoro.

"El 14 de agosto de este año vamos a estar 4.587 días (en Gobierno), el último récord vamos a batir y no podemos entender, con muchos dirigentes del Trópico de Cochabamba nos hemos organizado y hemos hecho historia", destacó el jefe de Estado en un acto con estudiantes.

La máxima autoridad nacional recordó que ya superó la permanencia en el poder de Andrés de Santa Cruz. "Si alguien va a tener que escribir la historia de Bolivia va a tener que ser en base al Trópico de Cochabamba", aseveró.

Defendió además el viaje que emprenderá en los próximos días a Rusia, con motivo de un encuentro con su par, Vladimir Putin, que costará más de dos millones de bolivianos, según calculó Samuel Doria Medina.

"El martes estoy viajando a Rusia. Están diciendo (la oposición) que vamos a gastar un millón, 2 millones de bolivianos. Saben hermanos y hermanas, en Rusia vamos a firmar una inversión de 1.000 millones de dólares para temas de hidrocarburos", resaltó.

Finalmente, pidió respetar el cato de coca en el Chapare "para que no haya una mala imagen" y sostuvo que "las acusaciones, las ofensas de la derecha no me molestan (...) Me preocupa que entre nosotros nos peleamos".