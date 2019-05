Evo decidió el cambio del 'histórico' viceministro de Descolonización

Cancio Mamani López es desde este lunes el nuevo viceministro de Descolonización. El presidente Evo Morales decidió el repentino cambio de Félix Cárdenas, considerado uno de los "históricos" en la función pública, debido a que desempeñó esas funciones desde febrero de 2010.

"Claro, claro, el presidente me llamó directamente, hay mucha confianza, por eso también somos tan leales. No me explicó los motivos del cambio, solo me dijo que me vaya donde la ministra, eso fue todo", contó a EL DEBER la flamante autoridad.

Cárdenas era inamovible en el puesto. Durante los nueve años que ejerció funciones, pasaron varios titulares por el Ministerio de Culturas, tal el caso de Zulma Yugar, Elizabeth Salguero, Pablo Groux, Marko Machicao y ahora Wilma Alanoca; todos cambiaron viceministros, pero mantuvieron en su puesto al exasambleísta constituyente del MAS.

El "indio aymara en ejercicio", como describe su perfil, está casado con Francisca Alvarado, con quien Morales tuvo una hija, Evaliz; es decir, funge el rol de padrastro de una de las herederas del jefe de Estado.

Cárdenas, junto a Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas; y Noel Aguirre, viceministro de Educación, era considerado uno de las autoridades que más tiempo permaneció en su cargo, en los casi 14 años del Gobierno del MAS.

Mientras que Mamani, quien también se define como "intelectual aymara y militante de la descolonizacion y del oficialismo", sostuvo que no conversó hasta ahora con su antecesor, aunque hoy ambos fueron convocados para reunirse mañana con la ministra Alanoca.

Polémicas actuaciones

Cárdenas se caracterizó por ser muy controvertido. En 2015 pidió a los cruceños explicar el significado de su Carnaval, al no entender "su connotación y su historia". Con esas declaraciones se ganó el repudio de las comparsas de Santa Cruz.

En 2018 marchaba con el rostro cubierto y agredió a una mujer durante el paro en respaldo a la repostulación de Evo Morales de febrero de 2018, cuando hubo tensión con los que reivindicaban el 21F.

Un hecho más reciente fue cuando defendió al dirigente cocalero Leonardo Loza, que en un discurso público "ofreció misses" a un ministro para que se quede más tiempo en Chimoré. Cárdenas justificó el hecho, atribuyéndolo a prácticas comunes durante Carnaval.

Conoce más sobre el tema: