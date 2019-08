Lo primero que hizo Evo Morales al comenzar esta entrevista es disculparse por el lugar donde se realizó: al borde de una cancha de fútbol. Es miércoles por la tarde y se ha escapado hasta una de las canchas auxiliares del Félix Capriles para ver a la selección femenina del Sindicato San Francisco, su núcleo en Chapare. Sigue atento las gambetas de Ximena, la mulata que juega con el número 8 y que es la manija del equipo. Su gol de tiro libre lo festeja como uno de la selección. “Mi sindicato ha salido dos veces campeón nacional de fútbol femenino. Tres de las chicas no están jugando porque se van mañana a España (con la selección boliviana sub-19)”, dice. Hoy está en modo candidato-presidente. Acaba de presentar a sus candidatos a senadores en Cochabamba y aprovechará los 15 minutos de descanso para dar esta entrevista. Se prolongará hasta la mitad del segundo tiempo, cuando el equipo de su sindicato anote el segundo gol. Allí volverá a concentrarse en sus campeonas.

Nos acercamos al 6 de agosto y tendrá que dar un informe a la Asamblea, ¿cómo anda el país?

La misma oposición reconoce que estamos bien en el tema económico. Para los organismos internacionales que tienen que ver con el tema de inversión, Bolivia es campeón regional en crecimiento económico. Vemos cómo está Argentina, cómo está Brasil, cómo está el pueblo chileno y nuestra tarea es ver cómo seguir creciendo. Queremos que el crecimiento sea un patrimonio del pueblo boliviano, no solamente del proceso de cambio. Siempre habrá dificultades, pero estamos bien, vamos bien y queremos estar mejor todavía.

Una de las dificultades de los últimos años ha sido la caída de los precios del gas…

Lo más importante, desde 2015 bajó el precio del petróleo y afectó al gas, pero seguimos con crecimiento económico. Qué significa esto, que hay también otros rubros que generan divisas. Estoy muy alentado, por ejemplo, con etanol, y ahora vamos a entrar a biodiesel, vamos a reducir la importación de combustible y vamos a ampliar la frontera agrícola.

Eso significa que otro rubro va a aportar a la economía no solo gas. Vamos a exportar cloruro de potasio y carbonato de litio. El año pasado hemos exportado 15.000 toneladas de carbonato a Brasil.

¿Cuánto de plata es eso?

No tengo los datos. Ahora está previsto 80.000 toneladas de cloruro de Potasio y 400 toneladas de carbonato de litio. Una tonelada está como a $us 10.000. Y eso de la planta piloto, teníamos la esperanza de terminar la planta de litio este año, pero lamentablemente no se va a poder. El próximo año está previsto producir 350.000 toneladas, imagínese la esperanza que tiene Bolivia.

¿Eso va a compensar la caída de los precios del gas?

Va a seguir mejorando. Esta semana el ministro mostraba que ya tenemos ingresos mayores a los del año pasado. Estamos negociando con el sector privado, no solamente con el sector estatal para exportar gas.

Sin embargo, el senador Óscar Ortiz dijo que las reservas de gas están en 5 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), cuando el dato oficial dice que son casi 11.

Mira, cuando llegamos al Gobierno decían que las reservas eran de más de 20 TCF. Inflaron para querer impactar en la bolsa de valores.

Había 8 o 9 TCF. Eso sube y baja, ahora estamos casi en 11 TCF y lo más importante es que los expertos en los no tradicionales estiman que podemos tener de 200 a 300 TCF, estamos explorando eso.

Al margen del gas tenemos que incorporar otros rubros, como el agropecuario. Vamos a exportar carne a China y ahora a Rusia, que nos está abriendo sus mercados. Nos falta producir más soya para exportarle a China, quinua también le hemos exportado por valor de dos o tres millones en el primer semestre y ojalá que este año podamos exportar 100 megavatios (de electricidad) a Argentina.

Al presidente le prestaron un sombrero para que vea el partido del Sindicato San Francisco sin insolarse. Se quedó los 90 minutos

Hablando de exportaciones, los empresarios eran sus adversarios en el inicio de su gestión, ¿cómo hizo para convencerlos y que sean sus aliados?

Mirá, quiero decirte, 2006, 2007, 2008, no me invitaban ni me dejaban entrar a Expocruz. No me resentía, lo comparaba con los tiempos en que no dejaban entrar a mi madre a la plaza Sebastián Pagador, en Oruro. Ahora me invitan y a veces falta tiempo para acompañar en sus actos al sector privado cruceño. Me sorprende los nuevos empresarios privados, que son producto del proceso de cambio. Me he reunido con ellos. Los viejos dirigentes ganaderos de Beni, difícil; los nuevos ganaderos más propositivos y activos. Quiero confesar algo que me dolió bastante: ya habíamos decidido que el candidato a primer senador por Santa Cruz iba a ser mujer, para cumplir con la norma correspondiente. Quiero agradecer públicamente a Gabriel Dabdoub, que estaba dispuesto a ser candidato a senador. Segundo ya teníamos al Flaco Borda, si no iba, seguro lo teníamos de candidato.

¿No se pudo porque Borda es muy su amigo?

No, es una propuesta orgánica de la COB, es propuesta de los petroleros, es el único candidato petrolero de toda Bolivia. Quiero decir, no manejo amiguitos en la candidatura, no soy de esas cosas, yo valoro personalidades, decisiones orgánicas y de juventudes. En este mundo todavía machista quieren marginar a los jóvenes y a las mujeres y trato de ver cómo equilibrar. El caso de Adriana (Salvatierra), por ejemplo, resultó bien.

Ha recurrido a muchos invitados en esta lista de candidatos.

No es la primera vez, te pongo dos ejemplos. Alex Ferrier, gobernador de Beni, era emenerrista, y con alguien que viene del MNR somos Gobierno en Beni. El actual gobernador de Pando era del MIR, lo he invitado, se viene, ha sido alcalde y ahora es gobernador. No es primera vez, siempre, siempre. Nosotros los discriminados del movimiento indígena no podemos ser discriminadores. Y me entienden mis compañeros.

Morales asegura que van por los dos tercios en las elecciones del 20 de octubre y que respetarán los resultados que arrojen las urnas

Bueno, hay algunos que se quejan bastante también...

Hay algunos sectarios, todos quisieran, pero tampoco alcanza para todos. Antes rogaba, ahora me ruegan. Pero no estamos en los tiempos del MNR y MIR. Yo recuerdo aquí (en Cochabamba), emenerristas se agarraban con revólver, también los miristas. La prensa decía “Jaime Paz Zamora va a venir a resolver”. Siempre habrá alguna gente (descontenta), pero estamos mejor que antes. Una cosita más, lo nuevo es la incorporación de algunas instituciones que nunca habían estado, como los comités cívicos de Beni, Pando, Oruro. En Potosí hay dos, están fracturados. Algunos no quieren hablar, pero apoyan por debajo, como algunas federaciones de empresarios privados. Lo otro, en el debate de programas, cinco rectores estuvieron presentes y casi todas las FUL. Eso no había en anteriores elecciones.

Algunas instituciones, por su estatuto no pueden apoyar, pero por debajo nos traen sus candidatos. Eso es lo novedoso en esta elección. ¿Los invitados? Es secundario, siempre hubo invitados, pero que participen otros sectores eso es la novedad.

Sin embargo, le está costando llegar a las ciudades, sobre todo a las efemérides, por las protestas del No.

Mira, qué buscan ellos: cuatro o cinco tipos molestan y aparecen en primera plana de los periódicos. Estaba en España y una señora preguntó por qué no respetan el 21-F. Fue una señora en una conferencia de prensa. Al día siguiente aquí en primera plana.

Ahora dicen: Si no respetó el 21-F, ¿qué confianza hay de que respete el resultado de las elecciones generales?

Respetar el 21-F es respetar la mentira. ¿Usted puede respetar la mentira, algo indigno? Eso (las elecciones generales) es otra cosa, se respetan los resultados de las elecciones. Nuestra batalla es por dos tercios y estoy casi seguro que vamos a tener dos tercios. Yo estoy con el pueblo cada día, en contacto, con información y ese tejido social con presencia territorial en las listas de candidatos.

¿Cómo estamos en lo social?

Lo máximo que llegamos en 2014 en 2015, fue a un poquito más del 2% de desempleo, nos hemos subido a más del 4%, pero en América Latina somos el último país en desempleo, es decir, el mejor país, con menos porcentaje. Nuestro deseo es bajar al 2% a 1%.

Sobre todo, el empleo joven...

Tenemos una linda propuesta, ojalá sea un decálogo, para los jóvenes. Estamos trabajando.

Salud y educación, ¿cómo estamos?

Lo que nunca, estamos bien en educación, tanto en primaria como en secundaria. Tantos colegios privados se han cerrado, institutos tecnológicos también se han cerrado. Lo que nos falta yo diría es el tema salud. Hemos empezado con dificultades, hemos mejorado bastante, vamos a continuar.

Los médicos no están muy de acuerdo con el SUS.

Entiendo que el sector privado tiene que molestarse. Supuestamente son médicos del sector público, pero tienen sus clínicas privadas. Si el sector público se va a fortalecer, tendrán menos ingresos en el sector privado y tienen que molestarse y lo entiendo perfectamente.

Ellos dicen que el SUS no es sostenible, que este año hay dinero, pero el siguiente no.

Está planificado. ¿Por qué hemos comenzado tarde? Para que la economía se fortalezca, ya sabemos de dónde vamos a juntar 200 millones o 300 millones cada año. La salud es vida y la vida no puede ser mercancía, la vida no puede ser negocio. Tenemos más de 30.000 médicos y cuántos marchan, 100, 200 no más. ¿A quién representan entonces?

En Cochabamba, Morales se siente como en casa. Cuando presentó a sus candidatos a la Asamblea, les puso como reto tener el máximo porcentaje departamental del país

En el tema de educación ha bajado la deserción, pero aún es deficiente en cuanto a calidad, los pedagogos critican que es memorística...

Estamos becando profesionales. Ahora veo becarios Mamani, Quispe, eso no había antes. Hace dos o tres semanas mandamos becarios para que se puedan especializar en medicina, les pregunto de dónde son y uno me responde orgulloso: “De Culta”. Culta es una comunidad quechua-aimara entre Potosí y Oruro. Ingresó por excelencia y salió bachiller en Culta. Había una altota, araneña, de Arani, habla quechua perfectamente. Eso no había antes. Puede faltar, por supuesto, pero lo que nunca, estamos equipando con laboratorios, talleres y ahora los colegios de barrio son envidiados por los de los cascos viejos.

En lo político usted quiere llegar hasta el bicentenario, ¿cómo ve la campaña?

Con la participación del pueblo, mucha expectativa, la campaña también es una forma de desestrés con el pueblo...

¿Usted no se estresa en las campañas?

No, para nada. Falta tiempo. Todos los días, sagradamente hay que levantarse cuatro de la mañana, cinco. Trabajamos sábado y domingo, se trata de hacer alcanzar el tiempo. Va a ser divertido para nosotros y ponga como titular si es posible: la derecha, qué guerra sucia estará preparando.

¿Usted está seguro que le van a buscar una nueva Zapata?

No sé, pero ya ha estado acá Inteligencia de EEUU y se reunieron con los comités cívicos.

Desde el Comité lo niegan.

Somos Estado, estamos informados.

¿Eso significa que se vigila a la gente que llega de EEUU?

No, los botoneros, los que trabajan en hoteles, son los que me informan. El pueblo es el que hace inteligencia. Me dicen, “presidente aquí están reuniéndose”. En 2017, un coctel que estaban haciendo Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Ortiz, llegó un instructor de la embajada y dijo: “El candidato de 2019 es Carlos Mesa. Está bien”.

Usted cree que Mesa es el candidato de...

De Estados Unidos. La última vez que Ortiz ha ido a Estados Unidos, el departamento de Estado le ha presionado para que renuncie. Estas renuncias es instrucción de la embajada de Estados Unidos.

Pero Ortiz ha dicho que no va a renunciar.

Entiendo que en estas elecciones se van ya jubilados Carlos Mesa, Doria Medina, todos se jubilan. Están proyectando a Ortiz y es inteligente porque están proyectando a una nueva generación. Porque, ¿quién va a quedar, Víctor Hugo Cárdenas, Jaime Paz Zamora? Ya está jubilado. ¿Otra vez se va a presentar Doria Medina, el eterno perdedor?

Y usted, ¿se va a jubilar en 2025?

Yo quiero eso. Yo, la verdad, cinco añitos más quiero aportar. Ya he aprendido algo, puedo servir para aportar un poco de conocimiento para el bien de nuestra querida Bolivia. Por si acaso, yo no estoy aquí por plata, estoy aquí por la patria.

¿Después viene Andrónico Rodríguez?

No, eso no podemos debatir. Felizmente tenemos tantos líderes, hombres y mujeres, de occidente y de oriente. El pueblo es como el cernidor de quien se cae y quien se queda en política. Hay tantos nuevos líderes, Adriana, Andrónico, Manuel Canelas...

Les va a costar mucho ganar en las ciudades capitales, que están más influenciadas por

las redes sociales. La gente qué se pregunta, si no es Evo quién. Por más que sea opositor piensa: ¿volver al pasado con Carlos Mesa? Ahora que conocemos los programas qué dicen: vamos a financiar salud y educación privatizando las empresas públicas. Está en sus programas. Eso es la derecha. El pueblo sabe exactamente.

Quieren eliminar las fuerzas armadas, quieren volver servicio social voluntario.

¿Usted cree que el cambio es irreversible?

Si van a cambiar, el pueblo va a defender. De algo que está convencido el sector privado, la clase media, es que si un Gobierno va a cambiar nuestras políticas no va a tener estabilidad política.

A mí, personalmente, me cuesta garantizar la estabilidad política, que se garantiza con estabilidad social. Si garantizas estabilidad social y política viene el crecimiento económico.

Mesa dice que quiere debatir con usted.

Que vaya a debatir con el yerno de Sánchez de Lozada, ¿por qué no va a debatir con él? Yo debato con el pueblo. Seguramente quiere debatir, pero no vamos a caer en su juego, no lo vamos a hacer.

Entonces, ¿que debata con el yerno de Goni?

Claro, que aclare sus cosas: por qué no paga sus impuestos, por qué usó plata de narcotraficantes, por qué usó plata de gastos reservados. Ahora me doy cuenta por qué quemó los gastos reservados, su nombre estaba ahí. ¿Cómo un político que no es íntegro va a debatir con Evo Morales?