Evo cuenta que hubiera querido el ligamento de un 'hermano moreno'

El presidente Evo Morales habló hoy de las 10 operaciones a las que fue sometido y contó que no fue bien orientado cuando le realizaron la cirugía en su rodilla izquierda, hace tres años, cuando recibió un "injerto congelado de banco de tejidos".

"Los profesores rurales me rompieron el ligamento cruzado y después me han hecho comprar ligamento de un muerto. Yo hubiera querido comprarme de un hermano moreno para que nunca más se rompa mi ligamento, pero no me han orientaron bien", dijo a manera de anécdota esta jornada en Coroico (La Paz).

El jefe de Estado trató de desmitificar que cuando una persona es sometida a una intervención en el quirófano deja de ser fuerte e insistió en la necesidad de acudir al médico de manera preventiva y no cuando se está enfermo.

"El (año) 89 tuve problemas con la fractura de mi clavícula, he ido al hospital privado y el doctor me mandó a sacarme radiografía, fui a otra clínica, entregué la placa y me dijeron que hay que operar, me pongo a llorar y pensé que nunca más iba a jugar raqueta. Acá dos meses vas a estar jugando mejor, me dijo el doctor (...) Cuando nos dicen que el operado no sirve es falso", señaló el primer mandatario.

Morales dijo que está "charqueado" (cortado en partes), debido a las 10 ocasiones que pasó por el quirófano. Sin embargo, resaltó que, pese a eso, sigue practicando deporte. "Ahora van a ver cómo les voy a ganar en Coroico", dijo previo a un partido de futsal.

La máxima autoridad nacional fue sometida en junio de 2016 a una intervención quirúrgica debido a la rotura de ligamentos y meniscos de su rodilla izquierda. El procedimiento fue realizado en la Clínica 'Los Olivos', de la ciudad de Cochabamba y costó, según el propio Evo, 20.000 dólares.

